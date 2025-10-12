Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Thiếu nữ đột quỵ, bác sĩ cảnh báo điều gì?

Vân Sơn

TPO - Nữ sinh mới 16 tuổi đã phải đối mặt với biến cố sinh tử vì đột quỵ xuất huyết não. Các bác sĩ cảnh báo, không còn là bệnh của người lớn tuổi, đột quỵ đang lặng lẽ trẻ hóa, nhiều trường hợp ở tuổi học sinh, sinh viên với những biểu hiện dễ bị bỏ qua.

Cuộc chiến sinh tử trong đêm

Ngày 12/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị đột quỵ khi tuổi đời còn rất trẻ. Bệnh nhân là em N.T.P.V. (nữ, 16 tuổi, ngụ Trảng Bàng – Tây Ninh) khi được đưa vào Khoa Cấp cứu, đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu.

hinh-anh-khoi-di-dang-tren-phim-chup.jpg
Khối dị dạng mạch máu não của bệnh nhân được bác sĩ phát hiện trên hình ảnh kiểm tra

Qua hình ảnh chụp MSCT mạch máu não các bác sĩ phát hiện em V. bị xuất huyết não cấp vùng trán trái do vỡ dị dạng động – tĩnh mạch não, máu đã tràn vào não thất, đường giữa lệch 10mm, não thất giãn cấp tính.

Theo bệnh sử, trước khi nhập viện cấp cứu, vào lúc giữa đêm khuya, gia đình nghe tiếng “bịch” vang lên trong phòng tắm. Khi cửa được mở ra, gia đình hoảng hốt phát hiện em V. nằm bất động, lay gọi không đáp ứng nên lập tức đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay tại phòng chụp hình ảnh, các bác sĩ Ngoại Thần Kinh, Cấp cứu và Gây mê Hồi sức đã hội chẩn khẩn. Ê kíp bác sĩ thống nhất đi đến quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân.

3 giờ sáng, bệnh nhân được hỏa tốc chuyển đến phòng mổ. Ê kíp phẫu thuật với sự hợp sức của hàng chục bác sĩ và điều dưỡng khẩn trương giành giật từng phút cho bệnh nhân.

Bác sĩ CKI Hồ Hoài Hưng – Trưởng khoa Ngoại Thần kinh của bệnh viện cho biết, khối máu tụ trong nhu mô và não thất được lấy ra, vùng dị dạng mạch máu của bệnh nhân được xử trí triệt để. Trong cuộc phẫu thuật, bệnh nhân được đặt dẫn lưu não thất để giải áp. Sau 5 giờ phẫu thuật căng thẳng, ca mổ thành công, bệnh nhân được chuyển sang hồi sức tích cực trong tình trạng ổn định.

Đột quỵ không còn là bệnh của người lớn tuổi

Ba ngày sau mổ, V. bắt đầu có phản xạ nhẹ ở đầu ngón tay. Sang ngày thứ tư, khi bác sĩ gọi tên, bệnh nhân đã có phản xạ đáp ứng. Hiện cô bé đã tỉnh táo, trò chuyện được, đang được hỗ trợ vật lý trị liệu phục hồi chức năng.

BS Hoài Hưng chia sẻ: “Bệnh nhân còn rất trẻ nhưng phải đối diện với một biến cố khắc nghiệt. Nhiều người nghĩ đột quỵ chỉ gặp ở người lớn tuổi, song thực tế bệnh có thể xảy ra bất ngờ ở mọi lứa tuổi, kể cả trẻ vị thành niên. Khi dị dạng mạch máu não vỡ, tình trạng xuất huyết tiến triển rất nhanh và nguy kịch. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, nguy cơ tử vong hoặc tàn phế là rất cao”.

dot-quy.jpg
Các bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu trong đêm giúp thiếu nữ qua nguy kịch

Theo các bác sĩ, xuất huyết não do dị dạng mạch máu não bẩm sinh là nguyên nhân hiếm nhưng cực kỳ nguy hiểm ở người trẻ. Căn bệnh có thể âm thầm trong nhiều năm, chỉ biểu hiện bằng vài cơn đau đầu dữ dội thoáng qua hoặc co giật nhẹ. Khi mạch máu dị dạng vỡ, người bệnh dễ rơi vào hôn mê hoặc tử vong nếu không cấp cứu trong “giờ vàng”.

Các bác sĩ cho biết, dấu hiệu cảnh báo đột quỵ dù ở người trẻ hay lớn tuổi đều cần được nhận biết sớm gồm: đau đầu dữ dội, yếu liệt tay chân, nói đớ, co giật, ngất hoặc rối loạn ý thức đột ngột. Người bệnh gặp các biểu hiện trên cần được đưa đến các cơ sở y tế có chuyên khoa can thiệp các sớm càng tốt để tăng cơ hội sống và giảm di chứng.

Theo các chuyên gia thần kinh, tình trạng đột quỵ ở người trẻ tuổi ngày càng tăng do nhiều nguyên nhân như dị dạng mạch máu não bẩm sinh, lối sống ít vận động, căng thẳng học tập, mất ngủ, hút thuốc hoặc dùng chất kích thích. Một số trường hợp có yếu tố di truyền hoặc bất thường cấu trúc mạch não mà không được phát hiện sớm.

Các bác sĩ khuyến cáo, khám sức khỏe định kỳ, tầm soát túi phình và dị dạng mạch máu não, kể cả ở người trẻ, được xem là biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa những biến cố nguy hiểm do đột quỵ gây ra.

Vân Sơn
