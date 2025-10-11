Cơ hội mới cho bệnh nhân ung thư thận

TPO - Các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân TP.HCM vừa phẫu thuật thành công một trường hợp ung thư thận có huyết khối lan sâu 76 mm trong tĩnh mạch chủ. Đây là ca bệnh có huyết khối bướu thận được xử trí hoàn toàn bằng phẫu thuật robot, không cần phối hợp mổ mở như trước.

Robot phẫu thuật giữ lại sự sống cho trụ cột của gia đình

Ngày 11/10, thông tin từ Bệnh viện Bình Dân TPHCM cho biết, người bệnh vừa được tiếp nhận là anh T.D.L. (48 tuổi, quê Quảng Trị), phát hiện bướu thận tình cờ khi khám sức khỏe định kỳ. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy khối bướu chiếm gần toàn bộ thận phải, kích thước 68 x 86 x 138mm, có huyết khối bướu lan sâu 76 mm vào tĩnh mạch chủ dưới – mức độ cực kỳ phức tạp. Nếu không được can thiệp sớm người bệnh đối mặt với nguy cơ tử vong.

Robot phẫu thuật tại Bệnh viện Bình Dân đang phát huy hiệu quả, mở ra nhiều giải pháp cứu chữa người bệnh

Sau hội chẩn các bác sĩ đã quyết định thực hiện sử dụng robot phẫu thuật cứu bệnh nhân. Ca mổ kéo dài suốt 8 giờ, huy động bốn ê kíp chuyên khoa Niệu, Gan mật, Tim mạch và Gây mê Hồi sức. Các bác sĩ tiến hành di động gan, bộc lộ tĩnh mạch chủ, cắt bỏ toàn bộ thận phải cùng huyết khối bướu bằng hệ thống robot phẫu thuật hiện đại. Toàn bộ quá trình không cần can thiệp mổ mở, giúp giảm tổn thương mô và rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục.

Từ kinh nghiệm từng phẫu thuật hàng trăm ca cắt thận có robot hỗ trợ, TS.BS Phạm Phú Phát – Trưởng khoa Niệu A – đã kiểm soát được khối bướu, chỉ mất 600 ml máu và không cần truyền máu. Người bệnh hồi phục nhanh, được cắt chỉ và xuất viện sau 10 ngày. Theo bác sĩ Phát, đây là ca ung thư biểu mô tế bào thận có huyết khối bướu lớn nhất mà ông từng phẫu thuật. Nếu không điều trị, người bệnh có thể chỉ sống thêm vài tháng do huyết khối chèn ép tim và mạch máu chủ.

Anh L. chia sẻ: “Tôi là trụ cột gia đình, nghe bác sĩ nói huyết khối ăn sâu vào tĩnh mạch chủ, tôi rất lo sợ. May mắn được mổ kịp thời, giờ tôi đã hồi phục tốt. Tôi mong mọi người khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh lý nguy hiểm này.”

Chữa khỏi bệnh nếu phát hiện sớm

Theo TS.BS Phạm Phú Phát, ung thư biểu mô tế bào thận giai đoạn đầu thường tiến triển âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng. Bệnh chỉ được phát hiện tình cờ qua siêu âm hoặc chụp CT. “Nếu phát hiện sớm khi bướu chỉ 1–3 cm, khả năng điều trị khỏi rất cao, chi phí thấp và tiên lượng tốt hơn nhiều” - BS Phát cho biết.

Từ năm 2016, Bệnh viện Bình Dân là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam triển khai phẫu thuật robot cho người trưởng thành. Công nghệ này mang lại tầm nhìn 3D phóng đại, cử động linh hoạt, giúp bác sĩ thao tác chính xác trong các phẫu trường sâu và hẹp. Riêng kỹ thuật cắt thận có robot hỗ trợ được triển khai từ năm 2021, đến nay đã có 7 trường hợp ung thư thận có huyết khối bướu được xử trí thành công.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã bình phục tốt

Theo thống kê, trong 10 năm qua (2016–2025), Bệnh viện Bình Dân đã thực hiện 3.851 ca phẫu thuật bướu thận, trong đó 834 ca bằng robot. Phẫu thuật robot đang dần thay thế mổ mở truyền thống, giúp nâng cao chất lượng sống và giảm biến chứng cho người bệnh.

Ung thư biểu mô tế bào thận (RCC) là một trong những loại ung thư phổ biến ở người trưởng thành, đứng thứ sáu ở nam giới và thứ mười ở nữ giới. Theo thống kê toàn cầu năm 2022, có hơn 430.000 ca mắc mới và gần 156.000 ca tử vong do căn bệnh này. Trong đó, khoảng 4–10% bệnh nhân xuất hiện huyết khối bướu lan vào tĩnh mạch – tình trạng nguy hiểm có thể dẫn đến suy tim, tắc nghẽn tuần hoàn hoặc tử vong nếu không được phẫu thuật kịp thời.

Theo khuyến cáo của Hội Tiết niệu châu Âu (EAU), phẫu thuật là lựa chọn điều trị hàng đầu cho nhóm bệnh nhân này. Tuy nhiên, do can thiệp vào các tĩnh mạch lớn, phẫu thuật đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, phối hợp đa chuyên khoa và kiểm soát huyết động chặt chẽ. Với những trường hợp huyết khối ở mức độ thấp, phẫu thuật xâm lấn tối thiểu bằng robot đang chứng minh ưu thế vượt trội: ít mất máu, ít biến chứng và thời gian hồi phục nhanh hơn đáng kể so với mổ mở.