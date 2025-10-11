Hy hữu cụ ông bị tia nước máy bơm cao áp cắt lìa thanh quản

TPO - Chỉ trong khoảnh khắc tuột tay, bất ngờ tia nước mạnh từ máy xịt nước rửa xe đã cắt ngang cổ nạn nhân, gây đứt thanh – khí quản khiến ông rơi vào tình trạng nguy kịch.

Ngày 11/10, BS.CKII Nguyễn Tấn Phát – Trưởng khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây vừa tiếp nhận cụ ông Lê Văn H. (74 tuổi, ngụ Trảng Bàng – Tây Ninh) trong tình trạng nguy kịch: vết thương hở phức tạp vùng cổ, suy hô hấp cấp.

Các bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu giúp bệnh nhân qua nguy kịch

Người nhà cho biết, trong lúc rửa xe tại nhà, ông H. bất ngờ tuột tay khi đang cầm máy xịt nước áp lực cao. Dòng nước mạnh phun thẳng vào vùng cổ, cắt ngang vào hầu họng làm đứt thanh quản, khí quản. đồng thời gây thêm vết thương ở cẳng tay nạn nhân.

Ngay khi nhập viện, các bác sĩ ghi nhận tổn thương rất nặng nề, bệnh nhân gần như đứt toàn bộ nhóm cơ vùng cổ, rách thanh mạc, sụn giáp – sụn nhẫn và khí quản bị cắt ngang. Chỉ cần vết thương lan rộng thêm vài milimet, bệnh nhân có thể mất máu tối cấp do đứt động mạch cảnh. Rất may, bó mạch máu lớn và dây thần kinh vùng cổ không bị tổn thương – nếu không, hậu quả có thể đã không thể cứu vãn.

Trước tình trạng nguy kịch, ê kíp cấp cứu kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động khẩn cấp liên chuyên khoa: Cấp cứu, Gây mê Hồi sức, Hồi sức Tích cực, Tai Mũi Họng và Ngoại tổng quát cùng phối hợp xử trí.

Bệnh nhân được chuyển gấp vào phòng mổ. Các bác sĩ nhanh chóng mở đường thở tạm thời, kiểm soát hô hấp, cầm máu, sau đó tiến hành khâu nối nhóm cơ thanh quản, tạo hình lại sụn và mở khí quản.

Sau ca phẫu thuật kéo dài, cụ ông được chuyển sang khoa Hồi sức Tích cực (ICU) để theo dõi, điều trị. Nhờ chăm sóc liên tục và kiểm soát tốt đường thở, chỉ sau ba ngày, người bệnh đã được rút máy thở, tỉnh táo, có thể giao tiếp bằng lời nói.

Sau phẫu thuật sức khỏe của người bệnh đang phục hồi tốt

BS Nguyễn Tấn Phát chia sẻ: “Đây là tai nạn cực kỳ hy hữu, rất hiếm gặp trong y văn. Khó khăn nhất khi phẫu thuật cho người bệnh là vừa phải phục hồi cấu trúc thanh – khí quản, vừa đảm bảo đường thở cho bệnh nhân. Sự phối hợp kịp thời của ê kíp bác sĩ liên chuyên khoa đã cứu người bệnh khỏi cửa tử”.

Theo BS Phát, máy xịt nước áp lực cao có thể gây ra chấn thương nghiêm trọng nếu sử dụng sai cách. Áp lực nước có thể đạt hàng trăm bar – đủ mạnh để xuyên qua da, cắt cơ hoặc làm đứt mạch máu. Để tránh nguy hiểm, người sử dụng cần tuân thủ nghiêm các hướng dẫn an toàn, không chĩa vòi xịt vào vùng cổ, mặt hoặc những nơi có vết thương hở; tránh để trẻ nhỏ tiếp cận thiết bị; đồng thời nên đeo găng, kính hoặc đồ bảo hộ khi vận hành. Nếu chẳng may xảy ra tai nạn, cần băng ép cầm máu tạm thời, giữ đường thở thông thoáng, và đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất càng sớm càng tốt.