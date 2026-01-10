Một người tử vong và nhiều người bị thương sau cú tông xe ô tô để giải quyết mâu thuẫn

TPO - Trong lúc hát karaoke, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát bằng dao, rựa. Trên đường rời hiện trường, một xe máy bị ô tô truy đuổi tông trúng, khiến một người tử vong, nhiều người bị thương.

Ngày 10/1, Công an xã Đồng Lê (Quảng Trị) cho biết, đang điều tra vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại địa phương.

Chiếc ô tô lao xuống vệ đường sau cú tông mạnh.

Trước đó, chiều 8/1, tại quán karaoke do chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1979, thôn Tân Sơn, xã Đồng Lê) làm chủ, xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên: nhóm 4 người ở xã Tuyên Phú và nhóm 3 người ở xã Đồng Lê.

Trong lúc cãi vã, Lê Viết Hùng và Trần Tiến Dũng đã dùng dao, rựa chém Đinh Minh Long bị thương tay. Sau đó, Trần Đình Phi điều khiển xe máy chở Hùng và Dũng rời khỏi hiện trường.

Khi đi khoảng 600 m, Đinh Minh Long lái xe ô tô hiệu Hyundai Accent BKS 73A-371.48 đuổi theo và tông vào xe máy do Phi điều khiển, khiến cả ba người trên xe ngã xuống đường.

Chiếc xe máy chở 3 nạn nhân hư hỏng nặng.

Hậu quả, Trần Tiến Dũng tử vong trên đường chuyển viện; Lê Viết Hùng và Đinh Minh Long bị thương; xe máy và ô tô hư hỏng.

Cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.