Bắt tạm giam tài xế xe khách rượt đuổi xe tải khiến hành khách hoảng loạn

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam tài xế Nguyễn Đức Tín về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tín là tài xế xe khách đã lái xe rượt đuổi xe tải trên đường sau va chạm, bất chấp tính mạng của 25 hành khách trên xe.

Ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tài xế Nguyễn Đức Tín (SN 1982, trú xã Bình Ninh, Đồng Tháp) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tài xế Nguyễn Đức Tín làm việc với công an. Ảnh Thanh Việt.

Trước đó, ngày 7/1, Nguyễn Đức Tín lái xe khách trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương. Khi đến đường dẫn ra xã Long Hưng (Đồng Tháp), xe khách xảy ra va chạm với ôtô tải biển số 15LD-004.02 cùng chiều, làm vỡ kính chiếu hậu bên phải xe khách.

Sau va chạm, xe tải bỏ chạy nên Tín lái xe đuổi theo với tốc độ cao, lạng lách trên đường, quay đầu xe nhiều lần tại ngã ba gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc có 25 hành khách trên xe làm gia tăng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Toàn bộ quá trình truy đuổi này được hành khách trên xe quay và đăng lên mạng xã hội, clip thu hút nhiều người xem, chia sẻ, bình luận phẫn nộ với hành vi của tài xế.