Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt tạm giam tài xế xe khách rượt đuổi xe tải khiến hành khách hoảng loạn

Chúc Trí - Thanh Việt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam tài xế Nguyễn Đức Tín về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tín là tài xế xe khách đã lái xe rượt đuổi xe tải trên đường sau va chạm, bất chấp tính mạng của 25 hành khách trên xe.

Ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tài xế Nguyễn Đức Tín (SN 1982, trú xã Bình Ninh, Đồng Tháp) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

co-quan-canh-sat-dieu-tra-cong-an-tinh-dong-thap-dieu-tra-doi-voi-tai-xe-nguyen-duc-tinanh-thanh-viet-1.jpg
Tài xế Nguyễn Đức Tín làm việc với công an. Ảnh Thanh Việt.

Trước đó, ngày 7/1, Nguyễn Đức Tín lái xe khách trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương. Khi đến đường dẫn ra xã Long Hưng (Đồng Tháp), xe khách xảy ra va chạm với ôtô tải biển số 15LD-004.02 cùng chiều, làm vỡ kính chiếu hậu bên phải xe khách.

Sau va chạm, xe tải bỏ chạy nên Tín lái xe đuổi theo với tốc độ cao, lạng lách trên đường, quay đầu xe nhiều lần tại ngã ba gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc có 25 hành khách trên xe làm gia tăng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Toàn bộ quá trình truy đuổi này được hành khách trên xe quay và đăng lên mạng xã hội, clip thu hút nhiều người xem, chia sẻ, bình luận phẫn nộ với hành vi của tài xế.

Chúc Trí - Thanh Việt
#Đồng Tháp #rượt đuổi #xe khách #tài xế #hoảng loạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục