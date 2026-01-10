Mới nhất vụ xe khách lạng lách truy đuổi xe tải trên đường dẫn cao tốc TPHCM – Trung Lương

TPO - Liên quan vụ tài xế xe khách rượt đuổi xe tải khiến hàng chục hành khách hoảng loạn, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 10/1, nguồn tin của phóng viên Tiền Phong cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã có công văn gửi Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh báo cáo vụ việc ô tô khách truy đuổi ô tô tải trên đường dẫn cao tốc.

Tài xế xe khách làm việc với cơ quan chức năng.

Theo đó, vào khoảng 18h47 phút, ngày 7/1, tại tuyến đường dẫn cao tốc TPHCM – Trung Lương qua xã Long Hưng, Đồng Tháp, một xe khách giường nằm đã đuổi theo xe tải với tốc độ cao, liên tục chuyển hướng, quay đầu nhiều vòng tại ngã ba, làm hành khách trên xe hoảng sợ có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Hành khách trên xe đã quay clip sự việc và đưa lên mạng xã hội.

Theo nội dung trích xuất từ camera giám sát giao thông và lời khai ban đầu của lái xe khách N.Đ.T. (SN 1982), trong quá trình lưu thông, do xe tải va chạm làm hỏng gương còn tăng tốc bỏ chạy, tài xế T. đã lái xe khách đuổi theo trên đoạn đường dài.

Tài xế T. có hành vi chuyển làn liên tục, không giữ khoảng cách an toàn, gây mất trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến an toàn của hành khách trên xe và các phương tiện khác lưu thông trên đường.

Cơ quan chức năng nhận định, hành vi bám đuổi nhau trên đường dẫn cao tốc là nguy hiểm cho hành khách trên xe và các phương tiện khác đang lưu thông trên đường. Đồng thời, nguy cơ trực tiếp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của hành khách trên xe và cho người tham gia giao thông.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông đề xuất chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc xe khách bám đuổi xe tải nêu trên sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.