Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lật xe khách ở Sơn La, 11 người bị thương

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 5/1, một vụ tai nạn giao thông xe khách xảy ra trên quốc lộ 37, đoạn qua bản Mật Sàng, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La, khiến 11 hành khách bị thương.

aa-9022.jpg
Lật xe khách ở Sơn La khiến 11 người bị thương.

Theo thông tin lãnh đạo xã Phiêng Phằn, vào khoảng 5h cùng ngày, xe khách mang biển kiểm soát 29F-016.48, chở 25 người, chạy tuyến Quảng Ninh – Sông Mã (tỉnh Sơn La), khi đến Km472 quốc lộ 37, xe bất ngờ đâm đổ hộ lan ven đường rồi lao xuống mương nước và bị lật.

Vụ tai nạn làm 11 người bị thương, trong đó có 2 người gãy tay, 1 người gãy đùi, 8 người bị thương nhẹ. Các hành khách còn lại sức khỏe ổn định.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, cấp ủy, chính quyền xã Phiêng Pằn đã phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời động viên, hỗ trợ hành khách gặp nạn.

Tại hiện trường, một đoạn hộ lan bị húc đổ, chiếc xe khách nằm lật dưới mương nước và bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Viết Hà
#Sơn La #tai nạn giao thông #xe khách #cứu hộ #điều tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục