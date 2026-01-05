Lật xe khách ở Sơn La, 11 người bị thương

TPO - Sáng 5/1, một vụ tai nạn giao thông xe khách xảy ra trên quốc lộ 37, đoạn qua bản Mật Sàng, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La, khiến 11 hành khách bị thương.

Lật xe khách ở Sơn La khiến 11 người bị thương.

Theo thông tin lãnh đạo xã Phiêng Phằn, vào khoảng 5h cùng ngày, xe khách mang biển kiểm soát 29F-016.48, chở 25 người, chạy tuyến Quảng Ninh – Sông Mã (tỉnh Sơn La), khi đến Km472 quốc lộ 37, xe bất ngờ đâm đổ hộ lan ven đường rồi lao xuống mương nước và bị lật.

Vụ tai nạn làm 11 người bị thương, trong đó có 2 người gãy tay, 1 người gãy đùi, 8 người bị thương nhẹ. Các hành khách còn lại sức khỏe ổn định.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, cấp ủy, chính quyền xã Phiêng Pằn đã phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời động viên, hỗ trợ hành khách gặp nạn.

Tại hiện trường, một đoạn hộ lan bị húc đổ, chiếc xe khách nằm lật dưới mương nước và bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.