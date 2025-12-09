Xe tải lật ‘phơi bụng’ giữa vòng xoay trên tuyến đường huyết mạch ở TPHCM

TPO - Khi vào vòng xoay, chiếc xe tải bị lật, nằm “phơi bụng” trên đường Mỹ Phước Tân Vạn. Tuyến giao thông huyết mạch này dài hơn 60 km có hai vòng xoay, thường xảy ra các vụ lật xe và cơ quan chức năng đang lên kế hoạch tháo dỡ, thay bằng đèn tín hiệu giao thông.

Khoảng 17h chiều 9/12, chiếc xe tải lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, theo hướng từ phường Bình Dương đi phường Bến Cát.

Khi tới vòng xoay thuộc địa bàn phường Thới Hòa, xe tải bị lật ngang. Người đi đường nhanh chóng đến hỗ trợ, đưa tài xế ra khỏi xe an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT và công an địa phương đến hiện trường để xử lý.

Hiện trường vụ tai nạn

Đường Mỹ Phước Tân Vạn dài hơn 60 km, có hai vòng xoay trên địa phận phường Chánh Hiệp và phường Thới Hòa. Đây là hai "điểm đen" thường xuyên xảy ra các vụ lật xe tải, xe đầu kéo container. Nhiều tài xế thường xuyên đi qua các vòng xoay kể trên cho rằng vòng xoay có vấn đề về kỹ thuật. Khi vào vòng xoay và trở ra làn đường dành cho ô tô để đi thẳng, xe dễ bị nghiêng dẫn đến lật ngang.

Video: Các vòng xoay trên đường Mỹ Phước Tân Vạn được lên kế hoạch tháo dỡ thay bằng đèn tín hiệu giao thông

Sở Xây dựng TPHCM đã làm việc với chủ đầu tư đường Mỹ Phước Tân Vạn và lên kế hoạch tháo dỡ các vòng xoay, thay bằng đèn tín hiệu giao thông.