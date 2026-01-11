Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khởi tố 9 quái xế mang hung khí, che kín mặt rượt đuổi nhau giữa phố

Thu Hiền
TPO - Mang theo kiếm, dao, bình xịt hơi cay, hai nhóm thanh thiếu niên tháo biển số xe, che kín mặt rượt đuổi, đánh nhau trên đường chỉ để “thể hiện bản thân”.

Ngày 10/1, Công an xã Minh Châu (Nghệ An) cho biết đã ra quyết định khởi tố 9 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan đến vụ hai nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí rượt đuổi, đánh nhau trên địa bàn.

images2076517-8882943674bbfbe5a2aa.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.

Trước đó, tối 2/1, Công an xã Minh Châu tiếp nhận tin báo về việc hai nhóm đối tượng che kín mặt, điều khiển xe mô tô tháo biển số, mang theo gậy baton, kiếm, dao và bình xịt hơi cay rượt đuổi, đánh nhau trên tuyến đường qua xã, gây mất an ninh trật tự.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan, chủ yếu trú tại các xã Diễn Châu, An Châu, Quảng Châu và Minh Châu.

Quá trình xác minh cho thấy, các đối tượng không có mâu thuẫn từ trước. Tuy nhiên, khi gặp nhau trên đường, hai nhóm đã rượt đuổi, đánh nhau chỉ nhằm mục đích “thể hiện bản thân”.

images2076518-5f4baffc4f71c02f9960.jpg
Công an lấy lời khai một đối tượng.

Công an xã Minh Châu đã triệu tập 21 đối tượng có liên quan, đồng thời thu giữ nhiều tang vật gồm: 5 xe mô tô, 1 gậy baton, 3 kiếm, 3 dao, 3 mặt nạ và 1 bình xịt hơi cay.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, thủ tục, Công an xã Minh Châu đã ra quyết định khởi tố 9 đối tượng. Vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Thu Hiền
