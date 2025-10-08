Tạm giữ 12 đối tượng mang hung khí, rượt đuổi khiến một người tử vong

TPO - Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 12 đối tượng liên quan đến vụ “giết người” xảy ra tại xã Mường La, tỉnh Sơn La.

Công an tỉnh Sơn La tạm giữ hình sự 12 đối tượng.

Trước đó, rạng sáng 3/10, sau khi tổ chức sinh nhật của Lường Văn Đăng (SN 2007, trú tại xã Mường La, tỉnh Sơn La), nhóm thanh niên gồm 12 người ở các xã Mường La và Chiềng Lao (tỉnh Sơn La) đã rủ nhau xuống trung tâm xã chơi. Trong số này, Lường Việt Đông (SN 2006) mang theo một thanh kiếm dài khoảng 1,1 m và rủ nhóm đi tìm thanh niên xã Nặm Păm để “chặn đánh” do có mâu thuẫn từ trước.

Khi đến khu vực ngã ba Nà Lốc, nhóm không gặp đối tượng nên quay về. Trên đường di chuyển, họ phát hiện hai thanh niên đi xe máy ngược chiều và tưởng là nhóm đối thủ nên quay đầu đuổi theo.

Do bị truy đuổi hơn 5 km với tốc độ cao, người điều khiển xe máy là Lường Như Th (SN 2009, trú tại xã Chiềng Hoa) hoảng sợ, mất lái lao xe xuống ruộng. Cú ngã khiến Cà Văn V (SN 2009, ngồi sau) bị văng ra va vào đá thành bờ ruộng, bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Mường La nhưng đã tử vong sau đó; còn Th bị thương nhẹ.

Công an tỉnh Sơn La lấy lời khai của đối tượng.

Sau khi xảy ra án mạng, toàn bộ nhóm thanh niên liên quan đã bị lực lượng Công an tỉnh Sơn La tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.