Pháp luật

Google News

Bắt 11 đối tượng hỗn chiến làm một người bị thương nặng

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do mâu thuẫn bột phát, hai nhóm đối tượng đã rượt đuổi đánh nhau làm một người bị thương nặng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tối 7/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ 11 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, tối 4/10, tại khu vực xóm Đông Sơn 3, xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An, do mâu thuẫn bột phát, hai nhóm đối tượng vốn không quen biết đã rượt đuổi đánh nhau, hậu quả làm một người bị thương nặng. Sau khi gây án, các đối tượng điều khiển xe máy với tốc độ cao bỏ trốn khỏi hiện trường.

images2044762-z7090009158853-a6c4ff831f5142951796cca11f6d6390.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an

Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ việc. Quá trình truy bắt gặp nhiều khó khăn do thời điểm xảy ra vào đêm tối, khu vực xung quanh hiện trường ít người dân sinh sống.

Tuy nhiên, chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, đến ngày 5/10, Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt triệu tập, bắt giữ 11 đối tượng liên quan thuộc 2 nhóm trú tại các xã: Lương Sơn, Bạch Ngọc, Tân Kỳ và Nghĩa Hành (tỉnh Nghệ An). Tang vật thu giữ gồm 5 mô tô; 1 thanh sắt và một số vật chứng khác có liên quan.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, tối 4/10, Nguyễn Hữu Phúc (SN 2009, trú tại xã Nghĩa Hành) cùng nhóm 7 đối tượng là bạn của Phúc di chuyển bằng mô tô từ huyện Tân Kỳ (cũ) sang huyện Đô Lương (cũ) để đi chơi trung thu, xem múa lân.

images2044764-z7090009176459-f36111904aeb0907333e66fd9259016c.jpg
Công an lấy lời khai Nguyễn Hữu Phúc

Khi đến xã Lương Sơn, nhóm của Phúc xảy ra mâu thuẫn với một nhóm 4 đối tượng. Quá trình đuổi đánh nhau Phúc đã nhặt 1 thanh sắt ném vào người Đinh Xuân Tài (SN 2009, trú xã Thuần Trung) làm Tài bị thương nặng, phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương. Nạn nhân sau đó được chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - thành phố Hà Nội, trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thu Hiền
#Nghệ An #bắt giữ đối tượng #hỗn chiến #thương tích nặng #xã Lương Sơn #truy bắt tội phạm #xã Bạch Ngọc

