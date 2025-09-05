Ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh, thiếu niên có ý định hỗn chiến

TPO - Ngày 5/9, Công an xã Đồng Lê (Quảng Trị) cho biết, đã ngăn chặn kịp thời nhóm thanh, thiếu niên hẹn nhau sử dụng các loại hung khí để đánh nhau giải quyết mâu thuẫn.

Trước đó, tối 3/9, Công an xã Đồng Lê nắm được thông tin, 1 nhóm thanh, thiếu niên ở xã Đồng Lê và 1 nhóm thanh, thiếu niên ở xã Tuyên Phú (Quảng Trị) có biểu hiện khiêu khích, thách thức nhau trên mạng xã hội và hẹn nhau sử dụng các loại hung khí để đánh nhau giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm thanh, thiếu niên tại cơ quan Công an.

Xác định hậu quả rất khó lường nếu 2 nhóm thanh, thiếu niên này đụng độ, Công an xã Đồng Lê đã huy động lực lượng phối hợp với Công an xã Tuyên Phú tổ chức mật phục, tuần tra trên tuyến đường mà các nhóm thanh thiếu niên này có thể đi qua.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện nhóm ở Tuyên Phú đang tập trung ở gần Trường THCS Sơn Hóa, (các đối tượng từ 15 – 18 tuổi, cùng trú tại xã Tuyên Phú) chuẩn bị hung khí, điều khiển xe gắn máy để đi giải quyết mâu thuẫn. Đồng thời, phát hiện nhóm Đồng Lê tại một quán nước trên địa bàn xã Đồng Lê (các đối tượng từ 15 – 17 tuổi) cũng đang chuẩn bị hung khí để đánh nhau.

Lực lượng Công an đã khẩn trương tiếp cận, triệu tập các đối tượng có liên quan về làm việc. Các đối tượng khai báo là do mâu thuẫn cá nhân, nên lên mạng xã hội huy động bạn bè thành từng nhóm và thách thức nhau để giải quyết mâu thuẫn. Cơ quan công an đã thu giữ nhiều hung khí mà các đối tượng mang theo để giải quyết mâu thuẫn.