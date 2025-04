Bắt nhóm thanh thiếu niên mang kiếm, súng để 'giải quyết mâu thuẫn'

TPO - Bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân phát sinh qua mạng xã hội, nhóm thanh thiếu niên đã lên kế hoạch, tụ tập để “giải quyết mâu thuẫn”.

Ngày 12/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ một nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí tụ tập gây mất an ninh trật tự.

Theo đó, rạng sáng 9/4, cơ quan Công an nhận được tin báo từ người dân về việc một nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người có hành vi tụ tập gây rối. Nhóm đối tượng di chuyển bằng xe máy theo từng tốp ba người, điều khiển phương tiện với tốc độ cao, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, đồng thời la hét và bấm còi inh ỏi trên tuyến Quốc lộ 46, hướng từ TP Vinh đến huyện Nam Đàn.

Khi đến khu vực xóm Hồng Minh (xã Nghĩa Thái, huyện Nam Đàn), nhóm này bất ngờ dùng kiếm, súng ná bắn đạn bi và vỏ chai bia để tấn công một số thanh niên địa phương. Sự việc khiến nhiều người dân hoảng sợ, tài sản của một số hộ dân cũng bị hư hỏng trước khi nhóm đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai điều tra, truy xét. Kết quả, đến ngày 10/4, 11 đối tượng trú ở huyện Hưng Nguyên và TP Vinh có liên quan đã bị bắt giữ. Danh tính các đối tượng được xác định bao gồm: Vũ Hoàng Anh, Nguyễn Tú Hoàng (cùng SN 2007); Nguyễn Công Minh (SN 2008), Nguyễn Ngọc Thiện (SN 2010); Phan Văn Hoàng (SN 2006), Lê Tiến Dũng (SN 2010), Nguyễn Duy Mạnh (SN 2009), Trần Quang Huy (SN 2007), Phạm Mạnh Cường (SN 2008); Vương Việt Đức và Nguyễn Huy Hợp (cùng SN 2008).

Tang vật thu giữ bao gồm 6 xe mô tô, 10 điện thoại di động, 2 thanh kiếm, 2 súng ná bắn đạn bi cùng nhiều vỏ chai bia được sử dụng làm hung khí.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm và khai rằng nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân phát sinh qua mạng xã hội nên đã lên kế hoạch, tụ tập để “giải quyết mâu thuẫn”.

Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.