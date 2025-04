Ký hiệp định vay và viện trợ gần 400 triệu USD cho 3 dự án

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký kết các hiệp định vay và viện trợ giữa Việt Nam với Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trị giá gần 400 triệu USD.

Ngày 16/4, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia đã diễn ra Lễ ký kết các hiệp định vay và viện trợ giữa Việt Nam với Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á cho các dự án: Cải thiện Môi trường nước tỉnh Bình Dương, Phát triển hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam, Phát triển cơ sở hạ tầng đồng bào dân tộc thiểu số ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Phú Yên và Quảng Trị.

Chứng kiến lễ ký có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch ADB - Scott Morris, Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam - Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam, Campuchia, và Lào - Mariam J. Sherman.

Tổng giá trị các khoản vay và viện trợ được ký kết gần 400 triệu USD.

Trong đó, Dự án Cải thiện Môi trường nước tỉnh Bình Dương có tổng mức đầu tư 7.211 tỷ đồng, trong đó vốn vay WB (IBRD) là 5.354 tỷ đồng. Dự án nhằm mục tiêu cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải đô thị gây ra tại các khu vực của tỉnh Bình Dương gồm 3 thành phố: Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên.

Dự án Phát triển hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam, có tổng mức đầu tư 3.901,602 tỷ đồng, trong đó vốn vay WB (IDA) là 2.493,731 tỷ đồng. Cơ quan chủ quản của dự án là Bộ Xây dựng. Dự án sẽ góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng đồng bào dân tộc thiểu số ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Phú Yên và Quảng Trị, gồm dự án thành phần Phú Yên và dự án thành phần Quảng Trị.

Lễ ký kết diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (Hội nghị P4G) tại Việt Nam, góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.