50 thanh thiếu niên mang hung khí giải quyết mâu thuẫn

TPO - Hai thanh niên có mâu thuẫn đã lôi kéo 50 thanh niên khác mang theo hung khí nguy hiểm đánh nhau gây thương tích, rượt đuổi qua nhiều tuyến đường gây mất an ninh trật tự.

Ngày 9/5, tin từ Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng gây rối trật tự công cộng gồm: Bùi Văn Thắng (SN 2006), Nguyễn Văn Trí (SN 2006), Nguyễn Lê Anh Khôi (SN 2006) và Phan Văn Tạo (SN 2005, cùng trú tại TP. Phan Rang - Tháp Chàm).

Trước đó, do có mâu thuẫn phát sinh giữa Bùi Văn Thắng và Nguyễn Văn Hiếu (SN 2008, trú phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang - Tháp Chàm) hai bên đã nhiều lần thách thức, hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Trong 2 ngày 6 và 7/4/2025, Bùi Văn Thắng và Nguyễn Văn Hiếu đã lôi kéo hơn 50 thanh thiếu niên, mang theo hung khí nguy hiểm như: dao tự chế, rựa, mác… xô xát, gây thương tích và truy đuổi nhau qua nhiều tuyến đường của TP. Phan Rang - Tháp Chàm.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đang củng cố hồ sơ, chứng cứ và mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan.