Ninh Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa trở thành tâm điểm dịp 30/4

TPO - Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay ghi nhận sự bùng nổ du lịch tại các tỉnh Nam Trung Bộ, với lượng khách tăng vọt và doanh thu ấn tượng. Những điểm đến tại Ninh Thuận, Phú Yên và Khánh Hòa trở thành tâm điểm hút khách, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

Ninh Thuận, Phú Yên có doanh thu ấn tượng

Ngay từ trước dịp lễ 30/4-1/5, các cơ sở kinh doanh lưu trú tại Ninh Thuận đã ghi nhận lượng đặt phòng tăng đáng kể, với hơn 4.952 phòng được đặt trước một tháng. Dù vậy, con số này vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu, khiến nhiều nơi phải ghép khách.

Công suất phòng tại các khu vực ven biển Bình Sơn - Ninh Chữ, Vĩnh Hy, Cà Ná đạt mức cao từ 90 - 100%. Các cơ sở lưu trú khác cũng đạt công suất ấn tượng từ 70 - 85%.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận, trong 5 ngày nghỉ lễ, địa phương đón khoảng 215.000 lượt khách, tăng 43,3% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lượng khách quốc tế đạt 4.000 lượt, tăng 33,3%. Những điểm tham quan nổi bật như: Vịnh Vĩnh Hy, Hang Rái, Tháp Pô Klông Garai, làng nghề truyền thống… đều thu hút đông đảo du khách.

Đáng chú ý, lễ hội khinh khí cầu cùng các gian hàng ẩm thực, OCOP đã góp phần tạo nên không khí sôi động với hơn 23.000 lượt khách tham quan. Tổng thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch trong dịp lễ ước đạt 320 tỷ đồng, cho thấy sự đóng góp không nhỏ của ngành du lịch Ninh Thuận vào sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Không kém phần nhộn nhịp, Phú Yên cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh với khoảng 85.000 lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Các khách sạn lớn như: Sala Grand Tuy Hòa, Rosa Alba Resort, Stelia Beach Resort... đạt công suất tối đa từ ngày 30/4 - 2/5.

Đáng chú ý, chiều 30/4, khu vực bờ biển Tuy Hòa xảy ra sự cố dầu vón cục. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kịp thời khoanh vùng, thu gom và xử lý trong ngày 1/5, khôi phục cảnh quan sạch đẹp, đảm bảo không gian vui chơi, nghỉ dưỡng cho du khách trong suốt những ngày lễ còn lại.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch trong dịp lễ 30/4-1/5 tại Phú Yên ước đạt 185 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước, riêng doanh thu từ lưu trú đạt 30,6 tỷ đồng, tăng 35%.

Khánh Hòa đón hơn 1 triệu lượt khách

Theo báo cáo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, tổng số lượng khách đến tỉnh này trong dịp lễ 30/4 - 1/5 tham quan, nghỉ dưỡng đạt hơn 1 triệu lượt. Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú đạt mức cao 88,1%, với nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển đạt công suất trên 90%, thậm chí "cháy phòng" trong những ngày cao điểm từ 1/5 - 3/5.

Theo ghi nhận của phóng viên, không chỉ các khách sạn mà các điểm du lịch biển đảo cũng trở nên đông nghẹt. Từ ngày 2/5, lượng du khách đổ về các bãi biển và bến tàu du lịch tăng cao.

Ông Trần Văn Phú - Trưởng phòng Quản lý bến tàu du lịch Nha Trang, Ban Quản lý vịnh Nha Trang - cho biết: Mỗi ngày bến tàu đón trung bình 8.000 lượt khách xuống tàu đi tour khám phá các đảo trong vịnh. "Lượng khách không tăng đột biến so với năm 2024, các hoạt động xuất bến được đảm bảo, không xảy ra tình trạng ùn ứ hay du khách phải chờ lâu", ông Phú nói.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Trưởng Ban quản lý Khu di tích Tháp Bà Ponagar - cho biết: Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay, Tháp Bà Ponagar không ghi nhận tình trạng quá tải. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách tăng khoảng 20%, mỗi ngày Tháp Bà Ponagar đón từ 5.000 - 8.000 lượt khách.

Để đáp ứng lượng khách lớn, ngành du lịch Khánh Hòa đã chủ động triển khai nhiều biện pháp, bao gồm chỉ đạo các doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm và niêm yết giá công khai. Bên cạnh đó, Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh ghi nhận 886 lượt chuyến bay cất hạ cánh, tăng 3% so với cùng kỳ, với tổng lượng khách đạt khoảng 145.000 lượt. Đường sắt cũng tăng cường 12 đôi tàu để phục vụ nhu cầu di chuyển.

Nhiều sự kiện văn hóa, du lịch hấp dẫn đã được tổ chức trong dịp lễ như: Hội chợ triển lãm, chương trình nghệ thuật "Sức sống Trường Sa", các hoạt động đặc sắc tại VinWonders Nha Trang và Vinpearl Harbour, cùng các chương trình ưu đãi từ các cơ sở kinh doanh du lịch.