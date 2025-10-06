Hỗn chiến giải quyết mâu thuẫn cho bạn gái, 2 người thương vong

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 8 bị can về hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 1/10/2025, bạn gái của Lê Anh Phúc (SN 2008, trú phường Sa Đéc, Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Hận (trú xã Tân Phú Trung, Đồng Tháp) xảy ra mâu thuẫn nhất thời trong 1 buổi tiệc sinh nhật.

Sau đó, Phúc cùng 1 số đối tượng đi tìm nhóm còn lại để giải quyết, rồi xảy ra đánh nhau trên đường Hùng Vương (phường Sa Đéc). Hậu quả làm 1 người tử vong và 1 người bị thương tích nặng.

Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: CA ĐT

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp vào cuộc điều tra, bắt giữ các đối tượng và thu giữ nhiều hung khí, đồ vật liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra hành vi giết người, gồm: Lê Anh Phúc, Nguyễn Văn Hùng (SN 1990, trú phường Sa Đéc) và Lê Huỳnh Đạt (SN 2005, trú xã Tân Phú Trung).

Còn 5 bị can từ 19 đến 35 tuổi bị khởi tố, tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng, trong đó có Nguyễn Văn Hận.