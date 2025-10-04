Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Vụ 3 người bị giết ở Đồng Nai: Các nạn nhân tử vong do đạn bắn vào đầu

Mạnh Thắng - Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu. Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an truy xét hung thủ.

Ngày 4/10, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, tập trung điều tra, truy xét làm rõ vụ án “Giết người, cướp tài sản” xảy ra tại Đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, thuộc địa bàn thôn 6, xã Đak Nhau (huyện Bù Đăng cũ), tỉnh Đồng Nai.

va-dn-1.jpg
Căn nhà của gia đình các nạn nhân trong vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, vụ án được phát hiện vào khoảng 7 giờ ngày 3/10, khi bà P.T.V phát hiện 2 vợ chồng chủ đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh là ông Đỗ Duy Thiên (47 tuổi ), bà Chu Hồng Hạnh (46 tuổi) và cháu Đỗ Tiến Thành (11 tuổi, cháu ngoại ông Thiên) đều đã tử vong tại nhà.

va-dn-2.jpg
Hình ảnh nghi phạm do camera ghi nhận

Ngay sau khi công an địa phương tiếp nhận tin báo, nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh đã phân công Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra khám phá vụ án. Đồng thời vụ việc được báo ngay lên lãnh đạo Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu. Trích xuất camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự và Viện Khoa học hình sự cũng đã phân công các tổ công tác tham gia phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai và lực lượng nghiệp vụ của Bộ đang tập trung tổ chức điều tra, truy xét làm rõ vụ án, truy xét hung thủ gây ra vụ án, đồng thời kêu gọi người dân nếu phát hiện nghi phạm hoặc có thông tin liên quan thì cung cấp ngay cho cơ quan Công an.

Mạnh Thắng - Hương Chi
#Đồng Nai #vụ án mạng #giết người #truy bắt hung thủ #bắn vào đầu #đại lý nông sản #công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục