Vụ án 3 người trong gia đình tử vong: Két sắt bị di chuyển, đập phá

TPO - Các nạn nhân tử vong trên người có nhiều thương tích, tài sản và vật dụng trong nhà có sự xáo trộn, két sắt bị đưa ra phía sau, có dấu hiệu bị đập phá. Bước đầu công an nhận định có thể nghi can đã ra tay sát hại cả gia đình với động cơ cướp tài sản.

Ngày 4/10, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin liên quan đến vụ 3 người trong gia đình tử vong, đồng thời kêu gọi người dân nếu phát hiện nghi can hoặc có thông tin liên quan vụ án mạng thì báo cho cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, sáng 3/10, công an nhận được tin báo của người dân về vụ 3 người chết chưa rõ nguyên nhân tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thôn 6, xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai).

Clip: Camera ghi lại cảnh đối tượng cầm súng tự chế xuất hiện tại hiện trường 3 người chết

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, phát hiện 3 người tử vong, gồm: ông Đỗ Duy Thiên (SN 1978, chủ nhà), bé Đỗ Tiến Thành (SN 2014, cháu ngoại ông Thiên) và bà Chu Hồng Hạnh (SN 1977, vợ ông Thiên).

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng ghi nhận các nạn nhân tử vong trên người có nhiều thương tích, tài sản và vật dụng trong nhà có sự xáo trộn, két sắt bị đưa ra phía sau, có dấu hiệu bị đập phá. Bước đầu Công an nhận định có thể nghi can đã ra tay sát hại cả gia đình với động cơ cướp tài sản.

Cơ sở thu mua nông sản nằm ở mặt tiền đường liên huyện cũ, nằm cheo leo giữa ngọn đồi, khu vực này rất vắng vẻ, buổi tối không đèn đường. Căn nhà nơi xảy ra vụ việc gồm một trệt một lầu, có hầm để xe, được xây kiên cố dạng mái thái, rộng khoảng 200 m2. Phía trước sân có nhà kho lợp bằng tôn rộng khoảng 150 m2 chuyên để ô tô tải và hàng hóa nông sản.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Qua trích xuất camera an ninh nhà nạn nhân, ghi lại thời điểm xảy ra án mạng có người đàn ông mặc đồ bịt kín, mang theo vật giống súng tự chế.

Công an tỉnh Đồng Nai đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng liên quan.