3 người tử vong trong nhà ở Đồng Nai, trên người có vết thương

TPO - Trong căn nhà có dấu hiệu xáo trộn, người dân phát hiện 3 người tử vong, trong đó hai người lớn và một trẻ nhỏ.

Chiều 3/10, Công an tỉnh Đồng Nai đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ án 3 người được phát hiện tử vong trong căn nhà riêng ở xã Đắk Nhau.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người dân địa phương phát hiện trong căn nhà ở xã Đắk Nhau có 3 người tử vong nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Nhận tin báo, Công an xã Đắk Nhau nhanh chóng đến hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Tại hiện trường, một số vật dụng trong nhà bị xáo trộn, thi thể 3 nạn nhân nằm ngoài hiên nhà và trong phòng, có vết thương trên cơ thể.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc là một điểm thu mua nông sản. Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: ông Đ.D.T. (47 tuổi), bà C.H.H. (46 tuổi, vợ ông T.) và bé trai Đ.T.T. (11 tuổi, cháu ông T.).

Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.