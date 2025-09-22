Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Làm rõ vụ anh họ sát hại em gái 8 tuổi ở Thanh Hóa

Hoàng Phúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan chức năng ban đầu xác định, do xảy ra mâu thuẫn, cãi vã trong lúc chơi đùa, nam sinh ở Thanh Hóa đã gây thương tích cho em gái họ, dẫn đến tử vong rồi bỏ thi thể nạn nhân vào bao tải, giấu dưới mương phía sau vườn.

Ngày 22/9, thông tin từ Viện KSND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc có dấu hiệu của tội "Giết người" xảy ra trên địa bàn thôn Hoạch Thôn, xã Yên Định.

1000015051.jpg
Công an, VKS Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h ngày 20/9, chị N.T.T. (SN 1994, trú xã Yên Định), mang 2 con là cháu T.Q.A. (SN 2017) và T.Đ.D. đến nhà ông bà nội (ở thôn Hoạch Thôn, xã Yên Định) gửi nhờ trông hộ.

Tại nhà ông bà nội lúc này có 2 cháu T.Q.V. (SN 2012) và em trai (SN 2017, cùng là con của vợ chồng anh chồng chị T. đang đi lao động tại nước ngoài, gửi cháu cho ông bà chăm sóc).

Khoảng 14h cùng ngày, ông bà nội đi gặt lúa ngoài đồng nên để các em nhỏ ở nhà chơi với nhau. Trong lúc chơi, người anh họ Q.V. và em họ Q.A. xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, Q.V. dùng hung khí đánh khiến bé gái tử vong, rồi cho vào bao tải đưa đi giấu.

Lúc đi làm về, bà nội không thấy Q.A. nên hô hoán mọi người đi tìm và trình báo đến cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng, người thân sau đó phát hiện thi thể bé gái trong bao tải dưới mương nước sau góc vườn nhà.

Công an sau đó xác định nghi phạm gây ra vụ việc là người anh họ T.Q.V..

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, xử lý.

Hoàng Phúc
#sát hại bé gái Thanh Hóa #vụ án giết người Thanh Hóa #vụ án mạng Thanh Hóa #công an Thanh Hóa #Thanh Hóa #bé gái mất tích

Xem thêm

Cùng chuyên mục