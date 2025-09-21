Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Bé gái 8 tuổi mất tích, thi thể được phát hiện trong bao tải dưới mương nước

Hoàng Phúc
TPO - Thi thể bé gái 8 tuổi ở Thanh Hóa được phát hiện đựng trong bao tải dưới mương nước gần nhà. Công an đã khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trưa 21/9, lãnh đạo xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ thi thể bé gái 8 tuổi, trú trên địa bàn được phát hiện bỏ trong bao tải dưới mương nước sau nhiều giờ mất tích.

Theo vị lãnh đạo này, chiều hôm qua (20/9), sau khi không thấy bé gái 8 tuổi ở thôn Hoạch Thôn, xã Định Tăng cũ (nay là xã Yên Định) về nhà, người thân đã tổ chức đi tìm nhưng không thấy nên trình báo lên Công an xã Yên Định.

Tối cùng ngày, lực lượng chức năng sau khi tìm kiếm đã phát hiện thi thể bé gái được đựng trong bao tải ở dưới mương nước gần nhà.

“Sau vụ việc, Công an xã Yên Định phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ. Nguyên nhân vụ việc và các nghi phạm ban đầu đang được triệu tập, làm rõ”, lãnh đạo địa phương thông tin với PV Tiền Phong.

Hoàng Phúc
