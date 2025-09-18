Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Phát hiện thi thể nam giới nổi trên mặt hồ trong khu đô thị

Nguyễn Thắng
TPO - Ngày 18/9, Cơ quan Công an đang điều tra, xác minh vụ việc một thi thể nam giới nổi trong hồ nước ở khu đô thị tại tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, tại hồ Bách Việt thuộc tổ dân phố Quyết Thắng, phường Bắc Giang (Bắc Ninh), người dân phát hiện một thi thể nổi trên mặt hồ ngay sát bờ.

Nhận được tin báo, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an phường Bắc Giang xuống hiện trường xác minh. Tại đây, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nam giới, cao hơn 1,7m, mặc quần màu đen, áo màu nâu, chân có hình xăm. Nhận định nạn nhân tử vong trước khi phát hiện khoảng 2 đến 3 ngày.

anh-1-copy.jpg
Hiện trường vụ việc.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành xác minh danh tính nạn nhân, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

Nguyễn Thắng
#thi thể nam giới Bắc Ninh #báo động hồ nước khu đô thị #xác minh vụ án tử vong #khám nghiệm tử thi Bắc Ninh #hiện trường hồ Bách Việt #điều tra nguyên nhân tử vong #phát hiện thi thể nổi hồ #Công an Bắc Ninh điều tra #tử vong bất thường Bắc Ninh #xác định danh tính nạn nhân

