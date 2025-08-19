Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đi cắt cỏ, hốt hoảng phát hiện 2 thi thể dưới mương nước

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong lúc đi cắt cỏ, một người dân ở xã Quỳnh Tam (Nghệ An) phát hiện 2 thi thể dưới mương nước nên báo cơ quan chức năng.

Chiều tối 19/8, ông Mai Văn Lam - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang xác minh nhân thân 2 thi thể vừa được phát hiện dưới mương nước trên địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một người dân khi đi cắt cỏ ở đoạn qua địa bàn xóm 1, xã Quỳnh Tam (Nghệ An), hốt hoảng phát hiện 2 thi thể dưới mương nước.

anh-chup-man-hinh-2025-08-19-luc-183517.png
Hiện trường nơi phát hiện thi thể là đoạn đường cua qua xóm 1, xã Quỳnh Tam.

Nhận được tin báo từ người dân, Công an xã Quỳnh Tam, chính quyền địa phương lập tức có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc.

Tại hiện trường, cả hai thi thể đều đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Hiện cơ quan chức năng chưa thể nhận dạng các nạn nhân.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Ngọc Tú
#Nghệ An #thi thể #phát hiện thi thể #điều tra #công an #vụ việc #phát hiện ba lô du khách #thi thể nổi dưới mương nước

Xem thêm

Cùng chuyên mục