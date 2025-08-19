Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Phát hiện thi thể trôi sông tại khu vực Tổng kho xăng dầu Nhà Bè

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
TPO - Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý vụ việc phát hiện một thi thể chưa rõ danh tính tại cầu tàu 2B thuộc Tổng kho xăng dầu Nhà Bè (51 Đặng Nhữ Lâm, ấp 10, xã Nhà Bè) đồng thời thông báo ai là thân nhân của nạn nhân liên hệ cơ quan điều tra để phối hợp xác minh danh tính, phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, khoảng 13h30 ngày 18/8, anh N.V.T (SN 2002, quê Hưng Yên) – nhân viên bảo vệ trực tại cầu tàu – phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông, sau đó dạt vào chân cầu trong tư thế úp mặt xuống nước. Anh T. đã cố định thi thể nạn nhân và trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc.

Công an xã Nhà Bè phối hợp với Phòng PC01 và PC09 Công an TP.HCM nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể vào bờ và tiến hành giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Đặc điểm nhận dạng nạn nhân: nam giới, khoảng 30–40 tuổi, cao 1m72, dáng người trung bình; mặc áo khoác jean xanh, áo thun dài tay đen, quần jean đen, giày thể thao đen; tay trái đeo chuỗi hạt màu đen; tóc ngắn, răng hàm còn nguyên vẹn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01 - Đội 3, Tổ địa bàn Nhà Bè) thông báo tìm thân nhân của nạn nhân trên để phối hợp xác minh danh tính, phục vụ công tác điều tra.

Thông tin liên hệ: ĐTV Hoàng Thái Sơn – SĐT: 0963.230.988 hoặc đến trụ sở tại 335 Nguyễn Bình, ấp 4B, xã Nhà Bè, TP.HCM.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
#TP.HCM #thi thể nam giới #sông Nhà Bè #tìm thân nhân #điều tra tử vong #tổng kho xăng dầu #công an TP.HCM

