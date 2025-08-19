Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

TPHCM cấp căn cước cho hơn 4.000 người không giấy tờ tùy thân

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an TPHCM cho biết sau hơn hai năm triển khai kế hoạch phối hợp liên ngành, từ tháng 4/2023, thành phố đã cấp căn cước công dân và số định danh cho 4.086 người không có giấy tờ tùy thân, trong đó có người vô gia cư, lang thang, người cai nghiện và trẻ em đặc biệt.

Đây là kết quả từ kế hoạch của Ban Chỉ đạo Đề án 06 TPHCM, nhằm giải quyết tình trạng “nhân khẩu đặc biệt” chưa có giấy tờ. Nhờ đó, nhiều người đã có thể tiếp cận các quyền lợi cơ bản như bảo hiểm, học tập, việc làm và giao dịch dân sự.

Trong quá trình thực hiện, công an thành phố đã phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội. Ngoài hơn 4.000 trường hợp đã được cấp giấy tờ, có 444 trẻ em và thanh niên được cấp giấy khai sinh và mã số định danh cùng 692 trường hợp đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

z6921314044653-99bd8ea6e55d2c622d01d8d69fbdb1e9.jpg
Công an TPHCM đang làm căn cước công dân cho người dân. Ảnh: CATPHCM.

Tại 14 trung tâm bảo trợ xã hội, hơn 2.900 người được tiếp xúc, trong đó gần 1.850 người được cấp số định danh và hơn 1.200 người được cấp căn cước. Ngoài ra, 140 học viên ở 3 cơ sở cai nghiện cũng đã được cấp thẻ căn cước công dân.

Công an TPHCM đánh giá việc cấp giấy tờ nói trên không chỉ xác lập danh tính mà còn mở ra cơ hội hòa nhập xã hội cho hàng nghìn người. Bộ Công an đã ghi nhận đây là mô hình tiêu biểu trong phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025.

Trong thời gian tới, công an TPHCM sẽ tiếp tục rà soát, mở rộng đối tượng và giải quyết các trường hợp còn lại.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
#căn cước công dân #TP.HCM #giấy tờ tùy thân #hòa nhập xã hội #đề án 06 #cấp giấy tờ #quyền lợi người dân

Xem thêm

Cùng chuyên mục