TPHCM cấp căn cước cho hơn 4.000 người không giấy tờ tùy thân

TPO - Công an TPHCM cho biết sau hơn hai năm triển khai kế hoạch phối hợp liên ngành, từ tháng 4/2023, thành phố đã cấp căn cước công dân và số định danh cho 4.086 người không có giấy tờ tùy thân, trong đó có người vô gia cư, lang thang, người cai nghiện và trẻ em đặc biệt.

Đây là kết quả từ kế hoạch của Ban Chỉ đạo Đề án 06 TPHCM, nhằm giải quyết tình trạng “nhân khẩu đặc biệt” chưa có giấy tờ. Nhờ đó, nhiều người đã có thể tiếp cận các quyền lợi cơ bản như bảo hiểm, học tập, việc làm và giao dịch dân sự.

Trong quá trình thực hiện, công an thành phố đã phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội. Ngoài hơn 4.000 trường hợp đã được cấp giấy tờ, có 444 trẻ em và thanh niên được cấp giấy khai sinh và mã số định danh cùng 692 trường hợp đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

Công an TPHCM đang làm căn cước công dân cho người dân. Ảnh: CATPHCM.

Tại 14 trung tâm bảo trợ xã hội, hơn 2.900 người được tiếp xúc, trong đó gần 1.850 người được cấp số định danh và hơn 1.200 người được cấp căn cước. Ngoài ra, 140 học viên ở 3 cơ sở cai nghiện cũng đã được cấp thẻ căn cước công dân.

Công an TPHCM đánh giá việc cấp giấy tờ nói trên không chỉ xác lập danh tính mà còn mở ra cơ hội hòa nhập xã hội cho hàng nghìn người. Bộ Công an đã ghi nhận đây là mô hình tiêu biểu trong phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025.

Trong thời gian tới, công an TPHCM sẽ tiếp tục rà soát, mở rộng đối tượng và giải quyết các trường hợp còn lại.