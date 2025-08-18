Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

Google News

TPHCM bắt đầu đăng ký xe trực tuyến

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người dân TPHCM từ nay có thể đăng ký xe máy, ô tô (đến 8 chỗ) trực tuyến toàn trình, không cần mang xe đến cơ quan công an để kiểm tra thực tế. Đây là bước cải cách thủ tục hành chính quan trọng, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân.

Ngày 18/8, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TPHCM cho biết đã triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình tại 86 công an phường, xã trên địa bàn. Các đơn vị này có thẩm quyền: Đăng ký xe ô tô chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ lái); Đăng ký xe mô tô, xe máy cho tổ chức, cá nhân cư trú tại TPHCM; Thực hiện thủ tục đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số bị mờ, hỏng, thay đổi thông tin chủ xe…

Đặc biệt, các thủ tục trên không yêu cầu đưa xe đến kiểm tra thực tế.

z6919475622951-6518bccf0f293c7dddfb92d3eefc15d6.jpg
Danh sách 86 phường, xã được phân cấp thực hiện việc đăng ký xe tại TPHCM.

Ngoài ra, 82 phường, xã khác cùng đặc khu Côn Đảo tiếp tục đảm nhận đăng ký ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân cư trú trong thành phố (trừ xe có nguồn gốc tịch thu).

z6919476158957-65d632d4fb0a10f0670382d022716be0.jpg
Danh sách 82 phường, xã được phân cấp thực hiện việc đăng ký xe tại TPHCM

Trước đó, từ 1/7, Công an TPHCM đã phân cấp cho 100% công an phường, xã, đặc khu được quyền đăng ký xe. Riêng các trường hợp đăng ký xe có nguồn gốc tịch thu sẽ thực hiện tại 6 điểm thuộc PC08: Nơ Trang Long, Nam Sài Gòn, Rạch Chiếc, An Sương, Chánh Hiệp và Bà Rịa.

Hướng dẫn đăng ký xe trực tuyến toàn trình tại TPHCM:

  1. Truy cập Cổng dịch vụ công: https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.
  2. Đăng nhập tài khoản: Sử dụng tài khoản VNeID mức 2 hoặc tài khoản dịch vụ công quốc gia.
  3. Chọn thủ tục đăng ký xe: Đăng ký mới, đổi thông tin, cấp lại giấy đăng ký, đổi biển số mờ/hỏng…
  4. Khai báo và nộp hồ sơ: Điền thông tin, tải giấy tờ cần thiết (CCCD, giấy tờ xe, biên lai nộp lệ phí trước bạ…).
  5. Thanh toán trực tuyến: Thực hiện qua ngân hàng, ví điện tử hoặc cổng thanh toán tích hợp.
  6. Nhận kết quả: Giấy đăng ký và biển số sẽ được trả tại công an phường, xã hoặc gửi qua bưu điện.

Với quy trình này, người dân không cần đưa xe đến trụ sở công an, giảm đáng kể thủ tục rườm rà.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
#đăng ký xe TP.HCM #dịch vụ công trực tuyến #đăng ký xe máy ô tô #công an TP.HCM #thủ tục hành chính

Xem thêm

Cùng chuyên mục