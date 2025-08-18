TPHCM bắt đầu đăng ký xe trực tuyến

TPO - Người dân TPHCM từ nay có thể đăng ký xe máy, ô tô (đến 8 chỗ) trực tuyến toàn trình, không cần mang xe đến cơ quan công an để kiểm tra thực tế. Đây là bước cải cách thủ tục hành chính quan trọng, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân.

Ngày 18/8, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TPHCM cho biết đã triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình tại 86 công an phường, xã trên địa bàn. Các đơn vị này có thẩm quyền: Đăng ký xe ô tô chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ lái); Đăng ký xe mô tô, xe máy cho tổ chức, cá nhân cư trú tại TPHCM; Thực hiện thủ tục đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số bị mờ, hỏng, thay đổi thông tin chủ xe…

Đặc biệt, các thủ tục trên không yêu cầu đưa xe đến kiểm tra thực tế.

Danh sách 86 phường, xã được phân cấp thực hiện việc đăng ký xe tại TPHCM.

Ngoài ra, 82 phường, xã khác cùng đặc khu Côn Đảo tiếp tục đảm nhận đăng ký ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân cư trú trong thành phố (trừ xe có nguồn gốc tịch thu).

Danh sách 82 phường, xã được phân cấp thực hiện việc đăng ký xe tại TPHCM

Trước đó, từ 1/7, Công an TPHCM đã phân cấp cho 100% công an phường, xã, đặc khu được quyền đăng ký xe. Riêng các trường hợp đăng ký xe có nguồn gốc tịch thu sẽ thực hiện tại 6 điểm thuộc PC08: Nơ Trang Long, Nam Sài Gòn, Rạch Chiếc, An Sương, Chánh Hiệp và Bà Rịa.

Hướng dẫn đăng ký xe trực tuyến toàn trình tại TPHCM:

Truy cập Cổng dịch vụ công: https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Đăng nhập tài khoản: Sử dụng tài khoản VNeID mức 2 hoặc tài khoản dịch vụ công quốc gia. Chọn thủ tục đăng ký xe: Đăng ký mới, đổi thông tin, cấp lại giấy đăng ký, đổi biển số mờ/hỏng… Khai báo và nộp hồ sơ: Điền thông tin, tải giấy tờ cần thiết (CCCD, giấy tờ xe, biên lai nộp lệ phí trước bạ…). Thanh toán trực tuyến: Thực hiện qua ngân hàng, ví điện tử hoặc cổng thanh toán tích hợp. Nhận kết quả: Giấy đăng ký và biển số sẽ được trả tại công an phường, xã hoặc gửi qua bưu điện.

Với quy trình này, người dân không cần đưa xe đến trụ sở công an, giảm đáng kể thủ tục rườm rà.