Lật bè chở 17 người trên biển Quảng Ninh, 2 người thiệt mạng

TPO - Tối 17/8, một cơn giông lốc kèm mưa lớn kéo dài khoảng 30 phút đã làm lật một bè mảng chở 17 người tại khu vực Hòn Ba (thôn Bình Hải, xã Đầm Hà). Đến 7h sáng 18/8, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể hai nạn nhân, 15 người còn lại đã an toàn.

Theo UBND xã Đầm Hà, khoảng 18h15 ngày 17/8, khu vực biển xuất hiện giông lốc mạnh. Đến khoảng 20h, chính quyền nhận tin báo vụ lật bè trên biển. Chiếc bè do anh Nguyễn Văn M. (sinh năm 1980, trú thôn Quảng Minh 3, xã Đầm Hà) làm chủ, xuất phát từ bến Ghềnh Võ (xã Quảng Hà) ra vùng biển thôn Bình Hải để làm nghề nuôi ngao.

Hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã tìm thấy và đưa một nạn nhân là chị Lê Thị Q (sinh năm 1993, trú tại thôn Quảng Chính, xã Quảng Hà) vào Trạm Y tế xã Đầm Hà cấp cứu.

UBND xã Đầm Hà đã phối hợp với UBND xã Quảng Hà, huy động lực lượng quân sự, công an cùng Đồn Biên phòng Quảng Đức tham gia cứu hộ. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài và thủy triều xuống thấp, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến 7h ngày 18/8, lực lượng chức năng tìm thấy hai thi thể nạn nhân là chị N.T.H. (sinh năm 1984, trú thôn Quảng Chính 7, xã Quảng Hà) và anh T.V.T. (sinh năm 1982, trú thôn Quảng Minh 2, xã Quảng Hà) tại khu vực nuôi hàu của người dân. Thi thể hai nạn nhân đã được đưa về Trung tâm Y tế Hải Hà để làm các thủ tục cần thiết. Tổng cộng 15 người được cứu sống (trong đó 1 người được cứu ngay sau tai nạn, 14 người còn lại được đưa vào bờ an toàn).

UBND xã Đầm Hà đang phối hợp UBND xã Quảng Hà và các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.