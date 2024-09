Giông lốc kéo sập nhà, chìm tàu ở Kiên Giang

TPO - Từ ngày 31/8 đến 3/9, địa bàn tỉnh Kiên Giang có giông lốc, gió mạnh, sóng lớn làm 4 căn nhà bị sập và tốc mái, 1 sà lan bị sóng đánh chìm…

Ngày 4/9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang có báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lớn, giông lốc, gió mạnh, sóng lớn những ngày qua trên địa bàn.

Theo đó, mưa lớn kèm theo giông lốc đã làm sập và tốc mái 4 căn nhà trên địa bàn huyện Gò Quao và huyện Vĩnh Thuận, ước thiệt hại khoảng 110 triệu đồng.

Trước đó khoảng 4h ngày 2/9, sà lan chở vật liệu xuất phát từ trạm Kênh Dài đi Phú Quốc. Khi tới khu vực biển gần đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải sà lan quay trở vào bờ do sóng to, gió lớn. Đến khoảng 10h50 cùng ngày, sà Lan chìm do sóng lớn, 3 thuyền viên trôi dạt trên biển gần khu vực đảo Hòn Tre được tàu đánh cá của người dân cứu.

Để ứng phó mưa lớn, nước sông dâng cao, Chi cục Thủy lợi tỉnh Kiên Giang đã chủ động mở các cống trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam vận hành mở tất các các cửa cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô để tiêu thoát nước, chống ngập úng tại những khu vực trũng thấp. Đồng thời, Kiên Giang vận hành hệ thống cống vùng Tứ giác Long Xuyên để thoát lũ khi tỉnh An Giang mở cống Tha La, Trà Sư ngày 4/9.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo cho Ban Chỉ huy các huyện, thành phố điều động trên 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng địa phương giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại do giông lốc.

Hiện diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang yêu cầu ban chỉ huy các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 3; thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại…