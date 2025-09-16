Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác ở Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc
TPO - Người dân ở Quảng Ngãi bàng hoàng phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh trong thùng rác ven đường.

Ngày 16/9, bà Võ Thị Xuân Liễu - Chủ tịch UBND xã Sơn Hạ (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể bé sơ sinh bị bỏ trong thùng rác. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ cùng ngày, trong lúc thu gom rác, nhân viên Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, Chi nhánh Sơn Hà bàng hoàng khi phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh trong thùng rác. Sự việc ngay lập tức được báo cho chính quyền địa phương và cơ quan công an.

tresosinh.jpg
Hiện trường vụ việc.

Nhận tin báo, lực lượng công an cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để tiến hành khám nghiệm, đồng thời truy tìm người đã bỏ rơi cháu bé.

Công an xã Sơn Hạ đã kêu gọi người dân nếu có thông tin liên quan, hãy cung cấp cho lực lượng chức năng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Ngọc
