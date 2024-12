Tranh giành khách uống cà phê, em trai sát hại người yêu của chị gái

TPO - Bị can Vũ Anh Đức (SN 2000, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ) trong lúc mâu thuẫn tranh giành khách uống cà phê, đã đâm chém khiến người yêu của chị gái thương tích nặng, tử vong.

Ngày 17/12, Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Anh Đức (SN 2000, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ) về tội “Giết người”.

Bị hại trong vụ án là anh Bùi Đan C. (SN 1992, trú tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), là người yêu của chị gái Đức.

Theo cáo trạng, bị cáo Vũ Anh Đức cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Ch. (SN 1969) mở quán bán cà phê tại số nhà 143, phố Vệ Hồ, phường Xuân La, quận Tây Hồ.

Khoảng 16h30 ngày 1/5/2024, Đức đang cùng mẹ dọn hàng thì thấy nhân viên của quán cà phê Amaxcoffe (ở bên cạnh) do chị Vũ Mỹ H. (SN 1995, là con gái của bà Ch - chị gái của Đức) làm chủ quán, cãi nhau với bà Ch. về việc tranh giành khách vào quán uống nước.

Chứng kiến nhân viên của chị gái cãi nhau với mẹ, Đức nảy sinh bực tức đi sang quán Amaxcoffe nói chuyện với chị H.

Tại đây, hai bên lời qua tiếng lại, Đức dùng tay phải đấm một phát vào mắt trái của chị H.. Được mọi người xung quanh can ngăn, Đức về nhà.

Sau khi Đức rời đi, cháu Nguyễn Gia L. (SN 2007, trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, là nhân viên quán cà phê của Đức) gọi điện thoại thông báo về việc anh Bùi Đan C. cùng chị Vũ Mỹ H. cầm dao đe dọa, cầm gạch, tượng thạch cao ném vào cửa hàng của mẹ con Đức.

Nghe tin, Đức liền phóng xe máy từ nhà ra quán cà phê của mình nhưng không thấy ai. Gã thanh niên để xe máy trước cửa, vào trong quán lấy con dao dài, mũi nhọn thường dùng để chặt dừa, rồi lên xe máy đi về hướng ngã ba đường Lạc Long Quân - Xuân La, tìm đánh anh C.

Đến trước số nhà 169, phố Vệ Hồ, hai bên gặp nhau, anh C. cũng đang cầm một con dao (loại dao gọt hoa quả).

Đức dựng xe máy, rồi cầm dao chạy đến chỗ anh C. còn anh C. cũng cầm dao lao về phía Đức vật lộn nhau.

Được mọi người can ngăn, anh C. vùng dậy bỏ chạy đến trước cửa nhà 163, phố Vệ Hồ thì vấp ngã. Đức đuổi theo cầm dao chém vào cánh tay trái, đâm thẳng vào ngực anh C.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện E cấp cứu, do vết thương nặng đã tử vong sau một tuần nhập viện.

Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân anh C. bị chết là do vết thương vùng ngực trái gây mất máu cấp dẫn đến suy đa phủ tạng.

Vũ Anh Đức sau khi gây án đi tìm thầy lang băng bó vết thương, rồi đến Công an phường Xuân La, đầu thú.