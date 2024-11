Gần 100 cảnh sát truy bắt hung thủ đâm chết người do bị quấy rối

TPO - Công an tỉnh Bình Thuận đã xác lập chuyên án, huy động gần 100 cảnh sát hình sự, chia làm 5 tổ, truy xét từng dấu vết và bắt được hung thủ đâm ông P.V.S. tử vong ở kè biển tại TP. Phan Thiết.

Ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Lưu Anh Bạch (32 tuổi, ngụ phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Ông Bạch được xác định là hung thủ đâm ông P.V.S. tử vong ở kè biển tại TP. Phan Thiết, hôm 15/11.

Trước đó, vào khoảng 0h15 phút ngày 15/11, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vũng máu ở đường Hàn Thuyên (phường Lạc Đạo, TP. Phan Thiết). Sự việc ngay sau đó được báo cho Công an phường Lạc Đạo. Nhận tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Qua khám nghiệm, nạn nhân được xác định là P.V.S. (48 tuổi, ngụ phường Bình Hưng, TP. Phan Thiết).

Qua công tác khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị sát hại rất dã man, trên người nạn nhân có hơn 20 vết thương, trong đó có những vết đâm chí mạng.

Quá trình điều tra, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn như nạn nhân là người đồng tính và có lối sống khép kín. Nạn nhân không sử dụng điện thoại di động, địa điểm xảy ra vụ án không có nhà dân, không có đèn đường, thời gian xảy ra lúc đêm khuya, vắng người qua lại.

Sáng ngày 16/11, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã đồng ý xác lập chuyên án do Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm- Phó Giám đốc, Thủ trưởng trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm Trưởng ban chuyên án.

Xâu chuỗi các dữ liệu, tài liệu thu thập được, ban chuyên án đã lên các dự đoán về động cơ gây án và chia nhiều mũi rà soát, truy xét.

Ban chuyên án đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sỹ gồm lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận, Cảnh sát hình sự Công an TP. Phan Thiết tham gia, chia làm 5 tổ, truy xét từng dấu vết, dù là nhỏ nhất.

Đến chiều 17/11, ban chuyên án đã xác định được đối tượng nghi vấn gây án là Trần Lưu Anh Bạch nên đã mời về làm việc. Bước đầu Bạch khai khuya 14/11 điều khiển xe máy từ nhà đến khu vực cầu Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết thì nhìn thấy P.V.S. vẫy tay gọi nên Bạch chạy đến và chở S. ra khu kè biển cuối đường Hàn Thuyên.

Theo Bạch, khi đến đây, do bị ông S. quấy rối nên dùng dao đâm vào người ông S. nhiều nhát. Sau đó, Bạch điều khiển xe máy chạy về nhà.

Công an đã thu giữ con dao gây án do đối tượng ném vào bụi cây gần nhà.