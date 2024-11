Số tài sản, vật chứng 'khủng' thu giữ trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

TPO - Hiện nay, tổng số tiền đang tạm giữ trong tài khoản của Cục Thi hành án dân sự TPHCM do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển và do cá nhân, tổ chức nộp tại Cục trong vụ án Vạn Thịnh Phát là hơn 4.250 tỷ đồng và 27 triệu USD (tương đương 685 tỷ đồng).