Triệt phá nhiều đường dây kinh doanh pháo lậu 'khủng'

TPO - Công an Bình Thuận, Lâm Đồng và Ninh Bình vừa triệt phá hai đường dây buôn bán trái phép pháo, và thu giữ tổng cộng gần 500kg pháo các loại.

Ngày 16/12, thông tin từ Công an huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm buôn bán, tàng trữ hàng cấm (pháo nổ), thu giữ số lượng lớn pháo hoa nổ, đồng thời khởi tố 1 đối tượng về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Trước đó vào ngày 6/12, bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác quản lý địa bàn, Công an huyện Đức Linh đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Công an xã Vũ Hòa theo dõi, phát hiện tại nhà của ông Nguyễn Văn Quyền (43 tuổi, trú tại thôn 5, xã Vũ Hòa) đang tàng trữ pháo hoa nổ trái phép.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại chuồng gà phía sau nhà của ông Quyền cất giấu 11 thùng giấy carton, bên trong chứa 210 hộp pháo hoa nổ. Trên mỗi hộp có ký hiệu “KS4-4911 BILLION TIME”.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng này, lực lượng công an phát hiện thêm 45 hộp pháo hoa tương tự. Tổng cộng, lực lượng chức năng đã thu giữ 255 hộp pháo với tổng khối lượng hơn 422 kg.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật, tiến hành niêm phong và đưa đối tượng Nguyễn Văn Quyền về trụ sở Công an xã Vũ Hòa để làm việc.

Theo lời khai của ông Quyền, số pháo này do đối tượng Phạm Văn Đức (30 tuổi, trú tại thôn 5, xã Vũ Hòa) mang đến cất giấu nhằm mục đích buôn bán kiếm lời.

Đến ngày 7/12, đối tượng Phạm Văn Đức đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, đối tượng Đức đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Linh khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm”. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Công an huyện Đức Linh, việc sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân và ảnh hưởng nghiêm trọng tình hình an ninh trật tự. Công an huyện Đức Linh đề nghị người dân tuyệt đối không tham gia vào các hoạt động tàng trữ, mua bán, vận chuyển và đốt pháo trái phép.

Ngày 16/12, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình) phối hợp với Công an xã Văn Hải phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Minh Hiếu (SN 1999, trú tại xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) sử dụng xe máy vận chuyển 11 hộp pháo dàn do nước ngoài sản xuất, với tổng khối lượng 18,6 kg.

Sau đó, Công an huyện Kim Sơn đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ thêm 17 hộp pháo dàn, 9 quả pháo trứng có tổng khối lượng 34,4 kg cùng nhiều nguyên liệu chế tạo pháo như dây cháy, thuốc pháo, thuốc tạo màu... Tổng cộng, tang vật thu giữ lên đến 53 kg pháo các loại.

Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Minh Hiếu khai mua pháo và nguyên liệu chế tạo pháo từ các nền tảng mạng xã hội để sử dụng và bán kiếm lời.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Quốc Phong (27 tuổi, trú phường 8, TP Đà Lạt) để điều tra hành vi buôn bán pháo nổ trái phép.

Theo thông tin ban đầu, Phong đã lên mạng xã hội mua hàng trăm kg pháo hoa nổ, sau đó mang về nhà cất giấu và chia nhỏ để bán kiếm lời. Nhằm qua mặt cơ quan chức năng, Phong sử dụng các tài khoản Facebook, Telegram ẩn danh, có tính năng bảo mật cao để rao bán.

Sau một thời gian xác minh điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Phong. Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 120kg pháo lậu (75 hộp pháo hoa nổ loại 49 viên; 3 hộp pháo hoa nổ loại 100 viên với tổng trọng lượng gần 118kg và 6 bịch pháo bi nặng 2,2kg). Ngoài ra, công an còn phát hiện số lượng lớn hàng hóa nghi thuốc bảo vệ thực vật không có bao bì, nhãn mác.

Đối tượng Lâm Văn Xuân và tang vật tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Vào khoảng 13h ngày 15/12 tại đoạn đường liên thôn thuộc khu 18, xã Xuân Lũng, Lâm Thao, trong quá trình tuần tra Công an huyện Lâm Thao phát hiện Lâm Văn Xuân (SN 1983, trú tại xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba) điều khiển xe mô tô BKS 19U_6447 chở theo 1 thùng bìa cát tông. Bên trong có 4 hộp pháo hoa nổ, tổng trọng lượng 7,6kg.

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, Lâm Văn Xuân khai nhận 4 hộp pháo trên là pháo hoa nổ mua của 1 người đàn ông sử dụng mạng xã hội có tên “Huy Nguyễn” với giá 3.200.000 đồng, mục đích mua về sử dụng.