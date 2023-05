Kẻ buôn pháo lậu, cạo đầu bỏ trốn vẫn bị bắt

TPO - Sáng 7/5, Công an phường An Hải Tây (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bàn giao đối tượng Lê Tuấn Cường (27 tuổi, quê xã Tiên Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) cho Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra.

Cường là đối tượng bị Công an quận Hà Đông ra quyết định truy tìm vì liên quan đến vụ việc có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng cấm là pháo hoa nổ xảy ra tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông vào ngày 18/4/2023. Trước đó, vào chiều tối 6/5, Công an phường An Hải Tây (quận Sơn Trà) phát hiện đối tượng Cường đang có mặt trên địa bàn nên lập tức tạm giữ, đưa đối tượng về cơ quan làm việc. Tại cơ quan Công an, qua đối chiếu Cường có thông tin trùng khớp với thông tin truy tìm người của Công an quận Hà Đông cung cấp liền lập tức bắt giữ và liên hệ Công an quận Hà Đông vào làm thủ tục bàn giao. Đối tượng Cường cho hay đã từ Hà Nội vào Đà Nẵng, thậm chí cạo đầu để thay đổi nhân dạng nhưng vẫn không thoát khỏi sự truy tìm của công an. Sáng ngày 7/5, Lê Tuấn Cường đã được di lý về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Nguyễn Thành