Lập nhóm kín trên mạng xã hội để buôn bán pháo nổ trái phép

TPO - Ngày 12/12, Công an thành phố Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa liên tiếp triệt phá, bắt giữ 3 vụ buôn bán, sản xuất pháo nổ với quy mô lớn, liên tỉnh do nhiều đối tượng tham gia.

Cụ thể, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường Công an thành phố Thanh Hoá phát hiện một nhóm kín trên mạng xã hội Telegram do đối tượng ở thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trực tiếp quản lý, điều hành việc mua bán pháo hoa, pháo hoa nổ trái phép trên địa bàn cả nước. Các đối tượng này thường sử dụng các tài khoản facebook, zalo ảo, điện thoại và số tài khoản không chính chủ để giao dịch thanh toán tiền hàng, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và dễ dàng xoá dấu vết khi bị phát hiện.

Ngày 4/12/2023 Công an thành phố Thanh Hoá đã đồng loạt bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây buôn bán pháo trái phép nói trên, trong đó có Võ Công Phước (SN 1997), ở khu phố 5, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Quá trình truy bắt, khám xét, Công an thành phố Thanh Hoá đã thu giữ 70 kg pháo nổ các loại, 20kg thuốc pháo.

Theo Công an TP Thanh Hoá, các đối tượng khai nhận, do thấy lợi nhuận lớn từ việc mua pháo từ Trung Quốc về Việt Nam bán nên các đối tượng đã lên mạng xã hội, thành lập nhóm kín trên Telegram để thiết lập một đường dây buôn bán pháo trái phép. Từ tháng 10/2023 đến nay, các đối tượng đã nhập lậu pháo từ Trung Quốc về Việt Nam và bán ra thị trường hơn 5 tấn pháo nổ các loại.

Một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là pháo hoa của Bộ Quốc phòng (do một đối tượng ở quận Long Biên, TP Hà Nội điều hành) cũng vừa được Công an thành phố Thanh Hoá triệt xoá. Cụ thể, các đối tượng trong đường dây này đã nghiên cứu chất lượng, mẫu mã các sản phẩm pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, rồi tìm mua nguồn nguyên liệu, đặt sản xuất tem nhãn mác giả theo mẫu mã của Bộ Quốc phòng để gia công, dán bên ngoài sản phẩm làm giả để người tiêu dùng tin và mua sản phẩm. Sau đó, câu kết với những đối tượng bán hàng online để bán một khối lượng lớn pháo giả ra thị trường. Ngày 8/12/2023, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là pháo hoa trên.

Khám xét nơi ở của các đối tượng này, Công an thành phố Thanh Hóa đã thu giữ 500 giàn pháo hoa các loại tổng trọng lượng 600kg; 400kg các thành phẩm dùng để sản xuất pháo, 2kg bột thuốc pháo hoa, hơn 50.000 tem nhãn giả pháo hoa của Bộ Quốc phòng và nhiều vật chứng khác phục vụ cho việc sản xuất pháo hoa giả. Theo khai nhận của các đối tượng, từ tháng 10/2023 đến nay, các đối tượng đã câu kết với nhau, sản xuất và tung ra thị trường nhiều tấn pháo hoa giả của Bộ Quốc phòng với tổng số tiền giao dịch hơn 4 tỷ đồng.

Gần đây nhất, ngày 11/12/2023, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt quả tang đối tượng Trần Tiến Đạt (SN 2007) ở phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn đang mang 20 kg pháo nổ do đối tượng tự sản xuất đi tiêu thụ.

Hiện các vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.