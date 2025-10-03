Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Vụ ô tô chở 3 người mất tích bí ẩn: Xe bẹp rúm, tìm thấy 2 thi thể

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên quan đến vụ việc xe bán tải chở quản đốc thủy điện cùng 2 người mất tích nhiều ngày ở huyện Văn Bàn (Lào Cai), lực lượng chức năng đã xuyên đêm đào bới đất đá, tìm kiếm 3 nạn nhân.

Đến 5h30 sáng 3/10, lực lượng cứu hộ đã đưa chiếc ô tô bán tải bị vùi lấp trên địa bàn xã Minh Lương (Lào Cai) lên khỏi hiện trường.

Xe bị biến dạng nặng, trần và sàn gần như dính chặt vào nhau. Hai nạn nhân Hoàng Văn Định (SN 1988, quản đốc Thủy điện Tu Trên, xã Nậm Xé) và Hoàng Đức Giang (SN 1990, trú xã Văn Bàn) được tìm thấy trong tình trạng tử vong, thân thể không chỗ nào lành lặn.

11946.jpg
11945.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân.

Nạn nhân thứ ba là anh Phùng Văn Tuấn (SN 1980, trú xã Nậm Xé) vẫn chưa được tìm thấy. Trời đang mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao buộc lực lượng cứu hộ phải tạm dừng để đảm bảo an toàn. Khi thời tiết ngớt mưa, công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục triển khai.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 29/9, chiếc ô tô bán tải Nissan Navara BKS 24A-348.02 do anh Hoàng Văn Định điều khiển, chở theo anh Giang và anh Tuấn, di chuyển trên quốc lộ 279 từ xã Nậm Xé sang Minh Lương thì mất liên lạc.

Thành Đạt
#ô tô bán tải Lào Cai #tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở #cứu hộ Lào Cai #tai nạn ô tô mất tích #sạt lở đất Lào Cai #cứu hộ cứu nạn Lào Cai #vụ tai nạn giao thông Lào Cai #tìm người mất tích Lào Cai #đưa nạn nhân ra khỏi xe #bảo đảm an toàn cứu hộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục