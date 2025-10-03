Vụ ô tô chở 3 người mất tích bí ẩn: Xe bẹp rúm, tìm thấy 2 thi thể

TPO - Liên quan đến vụ việc xe bán tải chở quản đốc thủy điện cùng 2 người mất tích nhiều ngày ở huyện Văn Bàn (Lào Cai), lực lượng chức năng đã xuyên đêm đào bới đất đá, tìm kiếm 3 nạn nhân.

Đến 5h30 sáng 3/10, lực lượng cứu hộ đã đưa chiếc ô tô bán tải bị vùi lấp trên địa bàn xã Minh Lương (Lào Cai) lên khỏi hiện trường.

Xe bị biến dạng nặng, trần và sàn gần như dính chặt vào nhau. Hai nạn nhân Hoàng Văn Định (SN 1988, quản đốc Thủy điện Tu Trên, xã Nậm Xé) và Hoàng Đức Giang (SN 1990, trú xã Văn Bàn) được tìm thấy trong tình trạng tử vong, thân thể không chỗ nào lành lặn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân.

Nạn nhân thứ ba là anh Phùng Văn Tuấn (SN 1980, trú xã Nậm Xé) vẫn chưa được tìm thấy. Trời đang mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao buộc lực lượng cứu hộ phải tạm dừng để đảm bảo an toàn. Khi thời tiết ngớt mưa, công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục triển khai.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 29/9, chiếc ô tô bán tải Nissan Navara BKS 24A-348.02 do anh Hoàng Văn Định điều khiển, chở theo anh Giang và anh Tuấn, di chuyển trên quốc lộ 279 từ xã Nậm Xé sang Minh Lương thì mất liên lạc.