Tìm thấy thi thể thanh niên gặp nạn khi đi câu cá tại Huế

Ngọc Văn
TPO - Thi thể anh Trương Văn D. (30 tuổi, trú tại phường Phong Thái, TP Huế) - người mất tích khi đi câu cá vào thời điểm mưa lớn, vừa được lực lượng chức năng tìm thấy tại địa phương.

Chiều 29/9, đại diện lãnh đạo UBND phường Phong Thái (TP Huế) xác nhận, nạn nhân mất tích khi đi câu cá tại hồ nước thuộc tổ dân phố Sơn Quả (thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn cũ) đã được tìm thấy vào đầu chiều cùng ngày, trong tình trạng tử vong.

tim-kiem-thi-the-anh-d.png
Lực lượng chức năng phường Phong Thái nỗ lực tìm kiếm﻿ nạn nhân mất tích Trương Văn D. Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 28/9, trong lúc mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10, anh Trương Văn D. một mình ra hồ nước gần nhà để câu cá. Người dân địa phương cho biết, thời điểm đó nước hồ dâng cao vì mưa lớn kéo dài, khiến việc đi lại quanh khu vực này rất nguy hiểm.

Đến tối, không thấy anh D. trở về nhà, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Sáng 29/9, người nhà trình báo vụ việc lên chính quyền địa phương. Ngay sau đó, phường Phong Thái huy động lực lượng tại chỗ phối hợp tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng chỉ phát hiện đôi dép nghi của nạn nhân trong thùng rác gần hồ nước. Đến khoảng 14h30 chiều nay, thi thể anh D. đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy tại địa bàn phường, sau đó bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.

Đáng chú ý, trước đó, UBND phường Phong Thái đã có thông tin, cảnh báo người dân qua mạng lưới truyền thông của địa phương về việc cấm vớt củi, bắt cá khi trời mưa lớn và hồ thủy điện vận hành điều tiết xả nước qua tràn về hạ du để tăng dung tích phòng lũ. Tuy nhiên, sự việc đáng tiếc đối với người dân địa phương vẫn xảy ra.

