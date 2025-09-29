Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trôi dạt vào bờ biển Cửa Tùng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hữu Thành
TPO - Một thi thể nam giới, độ tuổi khoảng từ 28 đến 35 được người dân phát hiện tại bờ biển thuộc địa bàn xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị.

Trung tá Trần Tuấn Dũng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Tùng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) thông tin, vào lúc 6h15 ngày 29/9, người dân địa phương phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ biển.

z7060817247639-ba23bc2439919c204378fbd8a40491c5.jpg
Thi thể nạn nhân dạt vào bờ biển thuộc xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị.

Địa điểm thi thể được phát hiện nằm giữa bờ kè trụ sở Đồn Biên phòng Cửa Tùng với nhà hàng Eo Biển Xanh (xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị).

"Thi thể được phát hiện là nam, khoảng 28 đến 35 tuổi, cơ thể không nguyên vẹn, mặc áo đen, quần sọc màu cà phê. Hiện lực lượng của Đồn Biên phòng Cửa Tùng đang bảo vệ hiện trường, chờ cơ quan Công an, Viện Kiểm sát… làm việc theo đúng quy định", Trung tá Dũng cho biết.

Hữu Thành
