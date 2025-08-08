Phát hiện thi thể nam giới trôi dạt ở kè biển Phan Thiết

TPO - Thi thể một người đàn ông được người dân phát hiện trôi dạt vào bờ kè cảng cá Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 8/8, Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc người đàn ông được phát hiện tử vong ở khu vực cảng cá Phan Thiết.

Vào khoảng 12h20 phút trưa cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trôi vào bờ kè khu vực phía nam cảng cá Phan Thiết, trên đường Hàn Thuyên, phường Phan Thiết.

Đưa thi thể người đàn ông lên bờ.

Nhận được tin báo, Công an phường Phan Thiết đã đến hiện trường và cùng với người dân đưa thi thể vào bờ.

Qua điều tra ban đầu, nạn nhân được xác định là N.V.D (SN 1974, người địa phương). Theo gia đình, ông D. thường nhặt ve chai dọc theo kè biển trong khu vực.

Hiện, vụ việc đang được xác minh, làm rõ.