Xã hội

Google News

Dắt trâu lên núi tránh lũ, một nam sinh ở Quảng Trị mất tích

Hoàng Nam
TPO - Chính quyền xã Kim Phú (Quảng Trị) cho biết, đang huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm nam sinh Trương Thanh Đ., bị nước lũ cuốn trôi mất tích khi cùng mẹ dắt trâu lên núi tránh lũ.

Theo thông tin ban đầu, vụ nam sinh mất tích xảy ra vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 28/9. Nạn nhân là cháu Trương Thanh Đ. (SN 2009), đang là học sinh THPT trú tại thôn 2 Yên Thọ, xã Kim Phú (xã Tân Hóa cũ).

img-4376.jpg
Chính quyền đã huy động lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm cháu Đ. nhưng đến cuối giờ chiều nay vẫn chưa có kết quả.

Cháu Đ. mất tích lúc cùng mẹ dắt trâu lên núi để tránh trú lũ, khi qua khe Mụ Dì thì bị nước lũ cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng chức năng, phương tiện tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, mưa lớn và nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân mất tích.

Hoàng Nam
