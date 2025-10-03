Nghi án người mẹ vừa xuất viện sát hại con gái hơn 3 tháng tuổi

TPO - Người phụ nữ nghi sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi và truy sát người thân vào can ngăn. Trước đó, người này đã đến Bệnh viện Tâm thần ở Đồng Nai để điều trị.

Ngày 3/10, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nghi án người phụ nữ sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi, vừa xảy ra trên địa bàn phường Phú Lợi.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân sống trong hẻm 633, phường Phú Lợi), TPHCM nghe tiếng la hét nên chạy đến xem. Khi tới kiểm tra, mọi người phát hiện chị T.M.Đ. (26 tuổi) đang dùng dao đuổi chém người thân trong gia đình nên hỗ trợ khống chế và thông báo tới lực lượng chức năng.

Qua kiểm tra sau đó, trong căn nhà của người phụ nữ, bé gái 3 tháng tuổi bị thương rất nặng được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, bé gái đã tử vong. Theo người nhà nạn nhân, bé gái bị mẹ sát hại, tuy nhiên nguyên nhân vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ.

Được biết, trước đó chị Đ. được người thân đưa đến điều trị tâm thần tại tỉnh Đồng Nai. Ngày 2/10, chị này được xuất viện về nhà. Sáng nay (3/10) thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.