Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nghi án người mẹ vừa xuất viện sát hại con gái hơn 3 tháng tuổi

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người phụ nữ nghi sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi và truy sát người thân vào can ngăn. Trước đó, người này đã đến Bệnh viện Tâm thần ở Đồng Nai để điều trị.

Ngày 3/10, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nghi án người phụ nữ sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi, vừa xảy ra trên địa bàn phường Phú Lợi.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân sống trong hẻm 633, phường Phú Lợi), TPHCM nghe tiếng la hét nên chạy đến xem. Khi tới kiểm tra, mọi người phát hiện chị T.M.Đ. (26 tuổi) đang dùng dao đuổi chém người thân trong gia đình nên hỗ trợ khống chế và thông báo tới lực lượng chức năng.

Qua kiểm tra sau đó, trong căn nhà của người phụ nữ, bé gái 3 tháng tuổi bị thương rất nặng được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, bé gái đã tử vong. Theo người nhà nạn nhân, bé gái bị mẹ sát hại, tuy nhiên nguyên nhân vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ.

Được biết, trước đó chị Đ. được người thân đưa đến điều trị tâm thần tại tỉnh Đồng Nai. Ngày 2/10, chị này được xuất viện về nhà. Sáng nay (3/10) thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Hương Chi
#sát hại #phường Phú Lợi #TPHCM #mẹ ruột #bé gái #tử vong #tâm thần

Xem thêm

Cùng chuyên mục