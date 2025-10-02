Người phụ nữ khai động cơ siết cổ chồng đến tử vong

TPO - Đối tượng khai, chồng đi nhậu về có hành vi đánh vợ và dọa giết cả vợ lẫn hai con nhỏ, do quá bức xúc vì chồng nhiều lần bị bạo hành nên đã dùng khăn và dây dù siết cổ khiến người chồng tử vong

Ngày 2/10, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Thị H.Th (SN 1998, trú xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi giết người.

Nguyễn Thị H.Th. đã đến công an tự thú sau khi giết chồng

Trước đó, lúc 0h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận thông tin từ Công an xã Trà Linh về việc đối tượng Nguyễn Thị H. Th. đã đến tự thú sau khi giết chồng là N.X.T (SN 1987).

Qua điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 1/10, sau khi đi nhậu về nhà, anh T. có hành vi đánh vợ và dọa giết cả vợ lẫn hai con nhỏ. Do nhiều lần bị bạo hành, Th. nảy sinh ý định sát hại chồng.

Th. đã dùng khăn và dây dù siết cổ khiến anh T. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Th. gọi điện thú nhận với mẹ ruột và Công an xã Trà Linh.

Ngay trong đêm, Phòng CSHS phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 8, Phòng Kỹ thuật hình sự, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố và Công an xã Trà Linh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả bước đầu phù hợp với lời khai của đối tượng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.