Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, người mất mạng, kẻ lãnh án tù

Tân Châu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong lúc ăn nhậu, hai nhóm mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả, hậu quả là 1 người tử vong, 1 người thương tích 41% và 6 người lãnh án tù.

Ngày 19/8, HĐXX TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Đặng Chí Lập (SN 2000) tù chung thân về tội “Giết người”. Chung vụ án, 5 bị cáo còn lại bị phạt từ 2 năm tù đến 13 năm tù cho 1 trong 2 tội danh “Giết người” hoặc “Gây rối trật tự công cộng”.

HĐXX xác định, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến tính mạng, sức khỏe người khác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa.

z6922137329241-2ab3a0d4d9fc830e9cef51d1f4860b16.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 19/8.

Theo cáo trạng, khoảng 0h30 phút ngày 1/10/2023, tại địa chỉ 107 Lê Tấn Bê (phường An Lạc, quận Bình Tân cũ), trong lúc ngồi ăn uống, giữa nhóm của Đặng Chí Lập và nhóm Lê Vĩnh Sang xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến ẩu đả.

Lê Vĩnh Sang cầm ghế nhựa xông vào đánh Lập thì bị Lập cầm con dao dài khoảng 20 cm lấy từ trong bếp đâm vào bụng. Lê Thành Tiền thấy Lập đâm Sang nên cầm ghế nhựa đến đánh Lập thì cũng bị Lập đâm trúng bụng.

Sau đó, 2 nhóm tiếp tục ẩu đả với nhau. Hậu quả là Lê Vĩnh Sang tử vong, còn Lê Thành Tiền bị thương tích 41%.

Tân Châu
#Giết người #Gây rối trật trự #Tù chung thân #Tuyên án #Xét xử

Xem thêm

Cùng chuyên mục