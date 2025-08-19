Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, người mất mạng, kẻ lãnh án tù

TPO - Trong lúc ăn nhậu, hai nhóm mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả, hậu quả là 1 người tử vong, 1 người thương tích 41% và 6 người lãnh án tù.

Ngày 19/8, HĐXX TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Đặng Chí Lập (SN 2000) tù chung thân về tội “Giết người”. Chung vụ án, 5 bị cáo còn lại bị phạt từ 2 năm tù đến 13 năm tù cho 1 trong 2 tội danh “Giết người” hoặc “Gây rối trật tự công cộng”.

HĐXX xác định, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến tính mạng, sức khỏe người khác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 19/8.

Theo cáo trạng, khoảng 0h30 phút ngày 1/10/2023, tại địa chỉ 107 Lê Tấn Bê (phường An Lạc, quận Bình Tân cũ), trong lúc ngồi ăn uống, giữa nhóm của Đặng Chí Lập và nhóm Lê Vĩnh Sang xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến ẩu đả.

Lê Vĩnh Sang cầm ghế nhựa xông vào đánh Lập thì bị Lập cầm con dao dài khoảng 20 cm lấy từ trong bếp đâm vào bụng. Lê Thành Tiền thấy Lập đâm Sang nên cầm ghế nhựa đến đánh Lập thì cũng bị Lập đâm trúng bụng.

Sau đó, 2 nhóm tiếp tục ẩu đả với nhau. Hậu quả là Lê Vĩnh Sang tử vong, còn Lê Thành Tiền bị thương tích 41%.