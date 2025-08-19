Mâu thuẫn trong lúc nhậu, con rể đâm chết cha vợ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Bực tức vì bị cha vợ đánh, Sinh đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người cha vợ khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 19/8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trần Phục Sinh (38 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp) về tội Giết người.

Theo điều tra, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 8/8, ông N.V.H. (61 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp) tổ chức nhậu cùng Sinh (con rể ông H.) và một người con ruột. Trong lúc nhậu giữa ông H. và Sinh có xảy ra mâu thuẫn.

Bất ngờ, ông H. dùng tay đánh vào mặt và dùng miệng cắn vào tay của Sinh. Tức giận, Sinh lấy con dao Thái Lan đang để trên bàn gần chỗ nhậu đâm nhiều cái vào vùng lưng, ngực và bụng ông H. gây ra nhiều vết thương.

Ông H. được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp cấp cứu. Do vết thương nặng nên chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị đến ngày 12/8 thì tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi, ông H. bị vật sắc nhọn tác động gây đa vết thương. Trong đó, có vết thương thấu ngực, bụng gây thủng đa tạng dẫn đến sốc, mất máu là nguyên nhân gây tử vong.

Sau khi hay tin ông H. chết và được sự vận động của gia đình, Sinh đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đầu thú.

