Đối tượng giết người sa lưới sau 3 năm lẩn trốn khắp các tỉnh miền Tây

Nhật Huy
TPO - Sau hơn 3 năm lẩn trốn khắp các tỉnh miền Tây, Phan Thiên Phước - đối tượng bị truy nã đặc biệt về hành vi giết người vừa bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang ẩn náu tại Vĩnh Long.

Chiều 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt giữ và di lý Phan Thiên Phước (SN 2001, ngụ xã Thạnh Đông, An Giang) từ tỉnh Vĩnh Long về địa phương phục vụ điều tra vụ án giết người xảy ra năm 2022. Phước bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (cũ) truy nã đặc biệt về hành vi giết người.

p3-5018.jpg
Đối tượng đối tượng Phan Thiên Phước. Ảnh: Tiến Tầm.

Theo hồ sơ vụ án, giai đoạn năm 2022, nhóm 'Rạch Giá' do Trương Em cầm đầu và nhóm 'Rạch Sỏi' do Phan Thiên Phước có mâu thuẫn từ trước. Trưa 29/7/2022, Trương Em nhắn tin cho Phước thách thức đánh nhau. Hai bên rủ thêm nhiều đối tượng, chuẩn bị dao tự chế, kiếm, chĩa, bom xăng… để “quyết chiến” mâu thuẫn.

Rạng sáng 30/7/2022, khi phát hiện nhóm Trương Em tại vòng xoay Nguyễn Thiện Thuật (TP. Rạch Giá cũ), nhóm Phước xông ra từ nhiều hướng, nhóm Trương Em bỏ chạy. Đỗ Phú Hưởng (SN 2002, ngụ phường Rạch Giá) không kịp lên xe bỏ chạy đã bị nhóm của Phước đâm, chém nhiều nhát.

Sau đó, Hưởng được người dân cấp cứu, với tỷ lệ thương tật 51%.

Trong quá trình điều tra, Phước bỏ trốn. Ngày 7/2/2025, Công an ra quyết định truy nã đặc biệt.

Sau thời gian lẩn trốn nhiều nơi, chiều 7/8/2025, trinh sát Công an An Giang bắt giữ Phước khi đang ẩn náu tại xã Tân Hòa, tỉnh Vĩnh Long.

Nhật Huy
