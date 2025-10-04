Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Vụ tai nạn khiến chủ tịch xã tử vong: Nữ tài xế ô tô ra trình diện

Tuấn Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi xảy ra va chạm giao thông, khiến một chủ tịch xã tử vong trong đêm, sáng nay, nữ tài xế ô tô 7 chỗ đã ra trình diện công an Đắk Lắk.

tp-tai-nan-711.jpg
Chiếc ô tô tại hiện trường vụ tai nạn.

Sáng 4/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông khiến một chủ tịch xã tử vong tối qua đã ra trình diện.

tp-toan.jpg
Ông Toàn (khoanh đỏ) cùng cán bộ xã Dray Bhăng điều tiết giao thông trước khi xảy ra vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, tối 3/10, tại Km16+650 Quốc lộ 27 thuộc địa phận thôn 4, xã Dray Bhăng, ông Lê Phước Toàn (SN 1981, trú phường Buôn Ma Thuột), Chủ tịch xã Dray Bhăng cùng lãnh đạo xã ra điều tiết giao thông sau trận mưa ngập.

tai-nan.jpg
Nữ tài xế cạnh chiếc ô tô gây tai nạn.

Khoảng 21h25 cùng ngày, trong lúc ông Toàn cùng các cán bộ xã đang ra tín hiệu cho các xe đi chậm, tuy nhiên ô tô mang BKS 47A- 461.73 do Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, trú xã Ea Ktur) điều khiển hướng từ xã Liên Sơn Lắk đi phường Buôn Ma Thuột vẫn lao vun vút, tông trực diện vào ông Toàn, hất văng nạn nhân 5m rồi mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến ông Toàn bị chết khi đang trên đường vào Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Chiếc ô tô bị hư hỏng nhẹ.

Tuấn Nguyễn
#tài xế ô tô #tai nạn giao thông #chủ tịch xã tử vong #Đắk Lắk #vụ tai nạn #trình diện công an #quốc lộ 27

Xem thêm

Cùng chuyên mục