Vụ tai nạn khiến chủ tịch xã tử vong: Nữ tài xế ô tô ra trình diện

TPO - Sau khi xảy ra va chạm giao thông, khiến một chủ tịch xã tử vong trong đêm, sáng nay, nữ tài xế ô tô 7 chỗ đã ra trình diện công an Đắk Lắk.

Chiếc ô tô tại hiện trường vụ tai nạn.

Sáng 4/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông khiến một chủ tịch xã tử vong tối qua đã ra trình diện.

Ông Toàn (khoanh đỏ) cùng cán bộ xã Dray Bhăng điều tiết giao thông trước khi xảy ra vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, tối 3/10, tại Km16+650 Quốc lộ 27 thuộc địa phận thôn 4, xã Dray Bhăng, ông Lê Phước Toàn (SN 1981, trú phường Buôn Ma Thuột), Chủ tịch xã Dray Bhăng cùng lãnh đạo xã ra điều tiết giao thông sau trận mưa ngập.

Nữ tài xế cạnh chiếc ô tô gây tai nạn.

Khoảng 21h25 cùng ngày, trong lúc ông Toàn cùng các cán bộ xã đang ra tín hiệu cho các xe đi chậm, tuy nhiên ô tô mang BKS 47A- 461.73 do Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, trú xã Ea Ktur) điều khiển hướng từ xã Liên Sơn Lắk đi phường Buôn Ma Thuột vẫn lao vun vút, tông trực diện vào ông Toàn, hất văng nạn nhân 5m rồi mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến ông Toàn bị chết khi đang trên đường vào Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Chiếc ô tô bị hư hỏng nhẹ.