Buông tay lái, bấm điện thoại, tài xế xe khách gây tai nạn

TPO - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế V.D.K. (27 tuổi, quê Đồng Tháp) vì hành vi dùng điện thoại khi đang lái xe.

Trước đó, một đoạn clip do người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý, gây bức xúc trong dư luận. Theo nội dung clip, chiều 5/1, trên quốc lộ 50 (đoạn qua địa bàn phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp), một tài xế xe khách khi đang trên đường đã thả cả 2 tay khỏi vô lăng để nhắn tin, khiến chiếc xe này đâm phải một xe tải đang đậu bên đường.

Tài xế bấm điện thoại trong lúc lái xe. Ảnh cắt từ camera

Cú va chạm khiến nhiều hành khách trên xe hoảng loạn. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Chiếc xe khách chỉ bị hư hỏng nhẹ phần hông sau va chạm.

Theo lời kể của hành khách, sau khi xảy ra sự cố, tài xế đã cho xe tấp vào lề đường để xuống thương lượng với tài xế xe tải bị va chạm, sau đó tiếp tục hành trình như bình thường. Việc tài xế sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện đã khiến nhiều hành khách bức xúc, quyết định đăng clip lên mạng xã hội để phản ánh.

Sau khi xác minh clip và làm việc với lái xe, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp xử phạt tài xế xe khách 5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.