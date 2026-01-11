Ngoại giao kinh tế đạt kết quả mang tính ‘xoay chuyển tình thế’

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, ngoại giao kinh tế đã đạt kết quả quan trọng mang tính chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế; chỉ đạo tập trung ưu tiên tạo đột phá trong hợp tác quốc tế về KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển xanh…

​​​​​​​Tối 10/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: TTXVN

Hội nghị đánh giá, năm 2025, tình hình kinh tế - chính trị thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng tới Việt Nam. Dẫu vậy, công tác ngoại giao kinh tế đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Trong khuôn khổ 75 hoạt động đối ngoại của lãnh đạo chủ chốt, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với 17 nước, ký kết 350 thỏa thuận hợp tác, gấp 2,5 lần năm 2024. Qua đó tăng cường kết nối, thu hút nguồn lực bên ngoài phục vụ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động của kinh tế, thương mại quốc tế.

Việt Nam duy trì và củng cố các thị trường hàng đầu về xuất khẩu, thu hút đầu tư theo hướng bền vững và nâng cao hiệu quả; tạo đột phá tại một số thị trường mới, tiềm năng như Mỹ Latin, Trung Đông - châu Phi, Trung Á, Trung Đông Âu. Nhờ đó, đưa Việt Nam thuộc nhóm 15 nước thương mại lớn nhất thế giới, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu dự kiến vượt mốc 900 tỷ USD.

Công tác quảng bá thương hiệu, sản phẩm Việt Nam chuyển biến mạnh mẽ; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được chú trọng, với nhiều hoạt động đa dạng, đạt kết quả ấn tượng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của khu vực dịch vụ, du lịch.

Trong năm 2025, hơn 70 văn kiện hợp tác cấp Chính phủ, bộ ngành và hợp tác giữa các doanh nghiệp, viện, trường, địa phương đã được ký kết trong nhiều lĩnh vực KHCN, đặc biệt là việc định hình và thúc đẩy các khuôn khổ, thỏa thuận hợp tác mang tính chiến lược với các trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu; kết nối thành công nhiều tập đoàn công nghệ lớn sang Việt Nam, thúc đẩy một số dự án đầu tư quan trọng. Hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam kết nối hợp tác và vươn ra thị trường nước ngoài.

Cũng trong năm 2025, các mạng lưới trí thức người Việt Nam ở nước ngoài được thiết lập và củng cố, trong đó xây dựng Kế hoạch triển khai giới thiệu 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc, tập hợp được khoảng 5.000 dữ liệu chuyên gia, trí thức, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã triển khai gần 500 hoạt động ngoại giao kinh tế xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch; hỗ trợ các địa phương tổ chức hơn 150 hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư của các địa phương ở trong và ngoài nước; hỗ trợ các tỉnh thành ký kết khoảng 100 thoả thuận với các đối tác quốc tế.

Cùng với đánh giá kết quả, các đại biểu cũng tập trung phân tích, dự báo tình hình thế giới, ảnh hưởng đến Việt Nam để chủ động có đối sách ứng phó, thúc đẩy ngoại giao kinh tế, phục vụ phát triển đất nước, nhất là góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới.

Giao việc cụ thể cho từng đại sứ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, ngoại giao kinh tế đã đạt kết quả quan trọng mang tính chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế.

Thủ tướng cho biết, từ năm 2026 trở đi nước ta phải đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Do đó, tất cả các cấp, các ngành, địa phương, các lĩnh vực kinh tế đều phải tăng trưởng 2 con số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quyết liệt triển khai cụ thể hóa, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng sắp tới, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đã và sẽ ban hành.

Theo đó, cần tập trung ưu tiên tạo đột phá trong hợp tác quốc tế về KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển xanh trong kỷ nguyên số vì đây là lựa chọn khách quan, ưu tiên hàng đầu; phát triển năng lượng bền vững, đô thị thông minh, du lịch; thu hút các tập đoàn công nghệ lớn, thu hút các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài; tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhất là các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải thúc đẩy làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống; triển khai đồng bộ đa dạng hoá, đa phương hoá thị trường, đa dạng hoá sản phẩm, chuỗi cung ứng; khai thác tiềm năng các thị trường Trung Đông, châu Phi, Nam Mỹ; mở rộng các Hiệp định FTA với Bangladesh, Pakistan, các nước châu Phi như Nigeria; sớm ký kết FTA với Khối Mercosur…

Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho một số đại sứ như: Đại sứ Việt Nam tại Mỹ làm việc với phía bạn đề nghị Mỹ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế xuất khẩu công nghệ cao (D1, D3); Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc thúc đẩy các dự án đường sắt kết nối hai nước; Đại sứ Việt Nam tại Nga thúc đẩy hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; Đại sứ Việt Nam tại Bỉ và tại các nước ASEAN phải thúc đẩy với phía Uỷ ban châu Âu (EC) và các nước trong khu vực hợp tác trong việc chống khai thác IUU, vì uy tín, danh dự của quốc gia, dân tộc và sự phát triển bền vững ngành thuỷ sản.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương sớm hoàn thiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam ra thế giới; đẩy mạnh kết nối thu hút cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế hợp tác, kinh doanh lâu dài, hỗ trợ Việt Nam vận hành hiệu quả các trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do đi vào hoạt động; thúc đẩy kinh tế qua biên giới….