Agribank trao tặng 5 tỷ đồng chung tay chăm lo an sinh xã hội tại Lâm Đồng

Chiều ngày 9/1, đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) dẫn đầu Đoàn công tác đã đến thăm và trao tặng 5 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội góp phần chung tay cùng tỉnh Lâm Đồng trong công tác xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống Nhân dân.

Agribank trao bảng tượng trưng tặng 5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng trường mầm non Tà Hine tại tỉnh Lâm Đồng

Tham dự buổi trao tặng có đồng chí Bùi Quốc Dũng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. Về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; K’ Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Về phía Agribank có các đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; Nguyễn Minh Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên; Nguyễn Quang Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc; Vương Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo một số Ban chuyên môn tại Trụ sở chính, Văn phòng đại diện khu vực miền Nam, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, sẻ chia của Agribank dành cho tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những đóng góp tích cực của Agribank không chỉ trong phát triển kinh tế - xã hội thông qua hoạt động tín dụng, mà còn luôn đồng hành với địa phương trong công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cũng thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tín dụng, trong đó có Agribank phát triển ổn định, hiệu quả, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung.

Phát biểu tại buổi trao tặng, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Tô Huy Vũ thông tin khái quát về tình hình hoạt động thời gian qua. Theo đó, Agribank tiếp tục duy trì hoạt động an toàn, ổn định; năng lực tài chính và quản trị rủi ro được củng cố; các mục tiêu trọng tâm gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn và tài chính toàn diện được triển khai đồng bộ. Với vai trò là ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp, Agribank luôn ưu tiên nguồn lực phục vụ người dân, doanh nghiệp, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Trên địa bàn Lâm Đồng, các chi nhánh Agribank luôn bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tích cực mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tập thể và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Song song với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh, các chi nhánh chú trọng kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn tín dụng và chất lượng dịch vụ, góp phần ổn định thị trường tài chính địa phương.

Cùng với hoạt động chuyên môn, Agribank xác định công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt trong chiến lược phát triển của ngân hàng. Với vai trò là ngân hàng thương mại Nhà nước giữ vị trí chủ lực trong lĩnh vực “tam nông”, Agribank luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các địa phương còn nhiều khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều chương trình hỗ trợ trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm lo người nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai đã được triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước. Chương trình trao tặng an sinh xã hội tại tỉnh Lâm Đồng lần này tiếp tục thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và sự đồng hành của Agribank đối với cộng đồng.

Đoàn công tác Agribank chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng thành viên Tô Huy Vũ khẳng định: “Khoản hỗ trợ 5 tỷ đồng là tình cảm, trách nhiệm của tập thể cán bộ, người lao động Agribank, mong muốn góp phần cùng tỉnh Lâm Đồng khắc phục khó khăn, ổn định đời sống Nhân dân, nhất là trong lĩnh vực giáo dục".

Theo kế hoạch, nguồn kinh phí 5 tỷ đồng do Agribank tài trợ sẽ được sử dụng để xây dựng Trường Mẫu giáo Tà Hine (xã Tà Hine), góp phần cải thiện cơ sở vật chất giáo dục, tạo môi trường học tập khang trang cho trẻ em trên địa bàn.

Với những đóng góp bền bỉ, thiết thực của Agribank trong công cuộc phát triển giáo dục và nâng cao đời sống nhân dân - quốc sách hàng đầu và là nền tảng cho phát triển bền vững đất nước, trong những năm qua, sự đồng hành phát triển cùng với các địa phương và dấu ấn nghĩa tình của Agribank luôn in đậm trên khắp các vùng miền trên cả nước thông qua hàng loạt chương trình an sinh xã hội vì cộng đồng như: hỗ trợ y tế, xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ hộ nghèo, trao tặng thẻ bảo hiểm xã hội, đồng hành cùng ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo…

Hằng năm, với hàng trăm tỷ đồng được dành cho công tác an sinh xã hội, Agribank không chỉ là trụ cột của ngành nông nghiệp mà còn là điểm tựa vững chắc của hàng triệu người dân. Trong giai đoạn 2020-2025, Agribank đã dành trên 2.819 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội trên phạm vi cả nước, riêng năm 2025 dành khoảng 700 tỷ đồng cho các hoạt động nhân văn ý nghĩa này.

Kiên định sứ mệnh phục vụ "Tam nông" và tinh thần “Ngân hàng vì cộng đồng”, Agribank tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của một ngân hàng thương mại hàng đầu, luôn đặt trách nhiệm xã hội và lợi ích quốc gia lên hàng đầu, không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển vì sự hùng cường, phồn vinh, thịnh vượng của đất nước.